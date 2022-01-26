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回家了！喑啞山友獨攀雪山失聯 消防局今運其大體下山

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

錢姓男子去年年底自大雪山森林遊樂區進入，計畫獨攀登雪山西稜線、聖稜線，預計獨攀16天，卻於今年1月7日失聯，家屬著急於專刊事發文急尋。台中市消防局21日上午發現遺體，今天氣候狀況較佳，下午13時許降落在東勢河濱公園，隨後由家屬送往東勢白鶴亭。

錢姓男子(54歲)為瘖啞人士，無法說話也聽不見，去年12月31日自大雪山森林遊樂區入山，計畫16天的行程，獨攀雪山西稜線及聖稜線，但自今年1月7日便失去聯繫，過了原定的下山時間也還沒回家，家屬著急地在專刊上發文協尋，也於19日向台中市消防局求救。

台中市消防局20日派出4名山搜隊員，搭乘空勤總隊直升機前往，但在三叉山附近未有發現，於完美谷營地紮營，隔日清晨前往大劍山搜尋，上午8時45分在往翠池方向2.4公里步道上發現有一只背包，並於步道下方20公尺處發現錢男的遺體，但當時因天候不佳，不利搬運工作，待天候穩定，再另行規劃搬運事宜。

台中市消防局表示，今天氣候狀況許可，派出4名隊員於上午10時許將遺體移至吊掛點，於下午13時許吊掛成功，降落於東勢河濱公園，大體交由家屬指定禮儀社送往東勢白鶴亭，搜救人員也於下午15時許返隊待命。

今天候較佳，台中市消防局前往將錢姓山友大體，由救難直升機吊掛下山，現將遺體交還給家屬。圖／台中市消防局提供
今天候較佳，台中市消防局前往將錢姓山友大體，由救難直升機吊掛下山，現將遺體交還給家屬。圖／台中市消防局提供
今天候較佳，台中市消防局前往將錢姓山友大體，由救難直升機吊掛下山，現將遺體交還給家屬。圖／台中市消防局提供
今天候較佳，台中市消防局前往將錢姓山友大體，由救難直升機吊掛下山，現將遺體交還給家屬。圖／台中市消防局提供

雪山 森林遊樂區

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