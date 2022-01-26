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影／60歲婦人推倒76歲雜貨闆娘搶走13萬 混進菜市場溜走

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市60歲林姓女慣竊，24日在蘆洲區中央路菜市場偷雜貨鋪老闆娘的錢包被發現，交還之後覺得對方年邁應該打不過自己，竟又伸手推倒老婦再一把搶回錢包奪門而去，消失在市場人潮中。警方調閱巨量監視器，才把林婦逮捕歸案。

林婦是在24日上午7時許，前往76歲李姓老婦經營的雜貨鋪佯裝購物，伺機偷拿放在倉庫走道的錢包但被發現，只好乖乖交還。隔沒多久，她突然又動手推倒老闆娘，拉扯搶奪錢包迅速逃離，小跑步混進菜市場人群之中逃之夭夭。

老婦緩慢起身再追到市場外巷道，早已看不到搶匪的人影，於是前往派出所報案，聲稱損失準備付給廠商的13萬元貨款和1支手機。警方調閱監視器，發現嫌犯混進人潮之中消失蹤跡，只好調頭改從來程回溯，發現她是搭公車、轉捷運再徒步到達蘆洲中央市場。

員警大費周章才鎖定林婦的身分，昨晚6時許前往她位於三重區重新路二段住處埋伏逮人，但發現贓款只剩2萬2200元，雖然李姓老婦失竊的手機在嫌犯家中查獲，但她還是矢口否認犯案。警詢後將依強盜、竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

雜貨舖老闆娘追出時，早已看不到嫌犯蹤影。記者林昭彰／翻攝
雜貨舖老闆娘追出時，早已看不到嫌犯蹤影。記者林昭彰／翻攝
林姓女慣竊強盜財物得手後，小跑步混進菜市場人潮中。記者林昭彰／翻攝
林姓女慣竊強盜財物得手後，小跑步混進菜市場人潮中。記者林昭彰／翻攝

監視器

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