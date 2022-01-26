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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

桃園平鎮警助摔傷身障女送醫 楊梅警協助失蹤人口團圓

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

年關將近，桃園1名患有肢體障礙的50歲蘇姓女子，今上午獨自騎乘身障機車前往銀行換取新鈔，當她準備從機車上移動至輪椅時，重心不穩摔到地上，動彈不得，恰巧員警巡邏經過，即時協助救護；楊梅警分局眼尖員警也助失蹤人口成功回家團圓過年。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住中壢的蘇女，今騎乘身障專用機車至銀行換取新鈔，沒想到在移動時不慎從機車上摔落，路過的行人見狀，嚇得不知如何是好。

所幸員警巡邏經過發現，發現蘇女倒臥在地且面露痛苦，不斷哀嚎，員警立即通報消防局協助救護，所幸初步檢查蘇女僅有左手及頸椎扭傷，經緊急送醫救護，並無大礙；家屬接到警方通知趕到醫院，見到母親平安無恙，頻頻向警方道謝。

楊梅警分局昨中午巡邏行經楊梅區臺31線與青天路口時，發現一男子未戴口罩，全身溼透蹲坐路旁，員警上前規勸盤查時楊男不發一語、全身顫抖，員警只好使用人臉辨識及戶役政系統比對，發現45歲的楊男已被通報失蹤協尋。

員警立即將他帶回派出所並通知男子家人，讓他在春節前夕能夠與家人團聚，家屬對警方的協助深表感謝。

楊梅警分局昨中午巡邏發現45歲的楊男已被通報失蹤協尋，通知家人帶回家團圓。記者翁唯真／攝影
楊梅警分局昨中午巡邏發現45歲的楊男已被通報失蹤協尋，通知家人帶回家團圓。記者翁唯真／攝影
員警巡邏發現蘇女倒臥在地，經緊急送醫救護，並無大礙。記者翁唯真／攝影
員警巡邏發現蘇女倒臥在地，經緊急送醫救護，並無大礙。記者翁唯真／攝影
桃園1名患有肢體障礙的50歲女子，今上午獨自騎乘身障機車準備從機車上移動至輪椅時，一個重心不穩，從機車直接摔到地上。記者翁唯真／攝影
桃園1名患有肢體障礙的50歲女子，今上午獨自騎乘身障機車準備從機車上移動至輪椅時，一個重心不穩，從機車直接摔到地上。記者翁唯真／攝影

失蹤 桃園

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