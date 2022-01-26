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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

台南知名安全帽大廠火警 做對2件事火勢很快撲烕未釀災

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市佳里區忠孝路上1家知名製造安全帽工廠昨上午8點50分驚傳失火，台南市消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案立即派出轄區第四大隊及消防分隊14輛各式救災車與30名警、義消人員趕前搶救，消防員趕到時火勢因廠方人員初期滅火得宜在幾分鐘內就被撲滅。

佳里分隊指出，消防人車趕抵時，工廠人員告知是廠房1樓左後方除臭機馬達位置失火，受信總機作動火災警鈴大響，公司有立刻啟動自衛消防編組使用滅火器初期滅火，並將員工疏散至廠房外安全處並完成人員清點，員工全部成功撤離。消防人員接手後佈置水線入室並以熱顯像儀針對整棟廠房檢視，發現除臭機馬達溫度偏高，隨即繼續出水降溫，很快在幾分鐘內就完全撲滅火勢。

台南市消防局表示，場所依法設置消防安全設備能夠及早發現火災，有效阻隔火災，避免火勢擴大，再加上平時落實自衛消防編組演練，能夠避免火災產生損失和傷亡，也呼籲各類場所應定期請合格消防設備師、士檢修維護消防安全設備並依法申報。

台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區一家知名安全帽大廠因火災警報設備建功及自衛編組訓練有素，成功阻止火警釀災。記者吳淑玲／翻攝

火災 台南 消防員

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