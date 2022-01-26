台南知名安全帽大廠火警 做對2件事火勢很快撲烕未釀災
台南市佳里區忠孝路上1家知名製造安全帽工廠昨上午8點50分驚傳失火，台南市消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案立即派出轄區第四大隊及消防分隊14輛各式救災車與30名警、義消人員趕前搶救，消防員趕到時火勢因廠方人員初期滅火得宜在幾分鐘內就被撲滅。
佳里分隊指出，消防人車趕抵時，工廠人員告知是廠房1樓左後方除臭機馬達位置失火，受信總機作動火災警鈴大響，公司有立刻啟動自衛消防編組使用滅火器初期滅火，並將員工疏散至廠房外安全處並完成人員清點，員工全部成功撤離。消防人員接手後佈置水線入室並以熱顯像儀針對整棟廠房檢視，發現除臭機馬達溫度偏高，隨即繼續出水降溫，很快在幾分鐘內就完全撲滅火勢。
台南市消防局表示，場所依法設置消防安全設備能夠及早發現火災，有效阻隔火災，避免火勢擴大，再加上平時落實自衛消防編組演練，能夠避免火災產生損失和傷亡，也呼籲各類場所應定期請合格消防設備師、士檢修維護消防安全設備並依法申報。
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