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新北騎士疑貪快左轉 遭砂石車拖行10公尺雙腿嚴重變形

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區今天中午發生一起車禍，一輛機車行經環河西路三段，準備左轉中原街時，遭到後方直行砂石車撞上，機車慘遭拖行10公尺遠，騎士頭部受創、雙腿骨折，幸無生命危險。稍早畫面曝光，後方原本也有兩輛機車要一同左轉，嚇的連忙「倒退嚕」。

新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝

陳姓男子（34歲）今天中午12點27分行經環河西路三段，在機車待轉區準備左轉中原街，疑因貪快、不熟路況，機車專用左轉燈並未亮起，陳男就逕自左轉；當時環河西路仍是綠燈，一輛砂石車疾駛而過，反應不及直接撞上。

警、消獲報，緊急將陳男送雙和醫院救治，他頭部受創、雙腿嚴重變形骨折，幸好意識清楚，無生命危險。砂石車駕駛林男（33歲）警詢時稱自己要去林口土方場下土，當時完全沒看到機車騎士，發現撞上後立刻緊急煞車，「真的嚇死」。

警方初步調查，雙方均無酒駕，詳細肇事責任尚待進一步釐清。

新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
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新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經中和區環河西路欲左轉中原街，左轉到一半，遭後方直行砂石車撞上，拖行10公尺，幸無生命危險。記者翁至成／翻攝

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