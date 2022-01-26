影／4人登山隊凌晨攀雪主及翠池 途中2人接連墜谷
雪山今天凌晨接連發生登山客不慎墜谷的意外，同一支登山隊的梁姓、陳姓隊員分別在翠池圈谷內側的雪坡及雪山鞍部往翠池處墜落，雪霸國家公園管理處保育志工連夜趕往救援，在清晨4點多及上午10點左右先後接觸到墜谷山友，兩人情況穩定，休息後由山友及志工陪同下山。
雪霸國家公園管理處副處長陳俊山指出，凌晨1點6分保育志工吳峻德在三六九山莊執勤時，有登山客到山莊報案求助，這支登山隊共4人，其中26歲梁姓隊員不慎在雪山圈谷側墜落，另一名37歲陳姓隊友稍後也不慎墜落於鞍部往翠池的結冰坡面，墜落約300公尺。
志工吳峻德凌晨2點30分與7位熱心山友攜帶AED、SKED及救護包紮用品等，出發趕往圈谷救援。凌晨4點36分接觸到先墜谷的梁姓登山客，經檢傷與保暖，對方生命徵象穩定，稍事休息由熱心山友陪同返回山屋。
上午7點20分吳峻德與熱心山友到達雪山步道10.4公里處後，轉往雪主下鞍部欲確認滑落300公尺受傷的陳姓山友狀況，但救援隊一行上午9點抵達墜落處，僅看到睡墊，沒看到人，推斷可能由領隊攙扶回山屋，一行隨即前往翠池山屋。
上午9點55分救援志工及山友抵翠池山屋，果然發現滑落雪坡受傷的陳姓山友和領隊已在山屋，陳姓山友除了身體部分挫傷、流鼻血，腳持續抽筋外，其餘狀況正常，休息後也由吳峻德及熱心山友陪同下山。
陳俊山呼籲，這起登山隊接連有成員墜谷、滑落雪坡的意外發生在凌晨，當時登山隊在夜間趕路前行，視線較差，且目前雪季期間，往往下雪融化後又結冰，山路相當溼滑，呼籲山友評估自身能力，務求安全往返。
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