新北超速殺手區間測速復出 救護車拔頭籌 首日4件違規

新北市警局自今年1月24日起，包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里區間平均速率區間測速恢復執法，一輛行經台64線快速道路的民間救護車，因超速22公里拔得頭籌，新北市交大統計，區間測速重新啟用首日共有4件超速違規。

新北交大表示，區間測速重新啟用首日，超速違規案件共有4件，超速地點分別是台64線東西向快速道路上有3件，北宜公路則有一件，均超速20公里以上，其中第一件超速違規是一輛民間救護車，在速限70公里的台64線由東往西方向行駛，平均速率達92公里，超速22公里，都將依道交條例開單告發，但救護車若由民間救護業者提出相關事證，經確認是執行病患送醫，將不會製單告發。

新北交大指出，北宜公路14公里至57公里全長達43公里，路段中危險彎道有99處，近十年北宜公路共發生交通事故5,757件，其中A1死亡事故高達57件，分析嚴重肇事原因多為超速、跨越雙黃線超車、彎道未依規定減速等。為有效防範交通事故發生，新北警107年在北宜公路19至23.1公里建置區間平均速率科技執法設備，自108年4月起正式實施後，違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標。

自110年1月區間設備因資安疑慮暫停使用後，北宜公路違規及事故均有增加趨勢，110年全段共發生9件死亡事故，較109年4件增加125%，事故嚴重程度上升，尤其8月在33.8公里與54.1公里更是同日發生2件死亡事故，肇事型態亦為超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，都是速度管理不當所致。