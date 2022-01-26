快訊

正午台中東區鬧糾紛 一人頭部中槍倒地、已無呼吸心跳

試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

新北超速殺手區間測速復出 救護車拔頭籌 首日4件違規

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市警局自今年1月24日起，包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里區間平均速率區間測速恢復執法，一輛行經台64線快速道路的民間救護車，因超速22公里拔得頭籌，新北市交大統計，區間測速重新啟用首日共有4件超速違規。

新北交大表示，區間測速重新啟用首日，超速違規案件共有4件，超速地點分別是台64線東西向快速道路上有3件，北宜公路則有一件，均超速20公里以上，其中第一件超速違規是一輛民間救護車，在速限70公里的台64線由東往西方向行駛，平均速率達92公里，超速22公里，都將依道交條例開單告發，但救護車若由民間救護業者提出相關事證，經確認是執行病患送醫，將不會製單告發。

新北交大指出，北宜公路14公里至57公里全長達43公里，路段中危險彎道有99處，近十年北宜公路共發生交通事故5,757件，其中A1死亡事故高達57件，分析嚴重肇事原因多為超速、跨越雙黃線超車、彎道未依規定減速等。為有效防範交通事故發生，新北警107年在北宜公路19至23.1公里建置區間平均速率科技執法設備，自108年4月起正式實施後，違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標。

自110年1月區間設備因資安疑慮暫停使用後，北宜公路違規及事故均有增加趨勢，110年全段共發生9件死亡事故，較109年4件增加125%，事故嚴重程度上升，尤其8月在33.8公里與54.1公里更是同日發生2件死亡事故，肇事型態亦為超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，都是速度管理不當所致。

新北警方表示，區間平均速率執法經過3年實施，確有「違規減、事故降」的成果，用路人在危險易肇事路段只要依相關警、提示牌面，保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，可確保行車安全，警方指出，科技執法將針對嚴重超速違規優先取締，主要遏止惡性違規肇事，減少交通風險，降低交通事故傷亡為目標。

超速殺手新北市區間測速今年1月24日恢復啟用，實施路段包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里。記者王長鼎／翻攝
超速殺手新北市區間測速今年1月24日恢復啟用，實施路段包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里。記者王長鼎／翻攝
超速殺手新北市區間測速今年1月24日恢復啟用，一輛行經台64線快速道路的民間救護車，因超速22公里拔得頭籌，新北市交大統計，區間測速啟用首日共有4件超速違規。記者王長鼎／翻攝
超速殺手新北市區間測速今年1月24日恢復啟用，一輛行經台64線快速道路的民間救護車，因超速22公里拔得頭籌，新北市交大統計，區間測速啟用首日共有4件超速違規。記者王長鼎／翻攝
超速殺手新北市區間測速今年1月24日恢復啟用，實施路段包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里。記者王長鼎／翻攝
超速殺手新北市區間測速今年1月24日恢復啟用，實施路段包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里。記者王長鼎／翻攝

北宜公路

延伸閱讀

新北防疫計程車載1確診者 司機篩檢PCR陰性

台東南迴台9戊線區間測速限速40公里　29日上午起恢復執法！

影／無照騎機車撞上打火消防車 新北16歲少年昏迷送醫

板橋亞東醫院再爆2確診 新北證實：有接獲通報

相關新聞

遭撞亡！騎士20分前才告知女友「下班，要回家了」

台北市環東大道昨天晚上11點發生死亡車禍，伍姓女汽車駕駛在環東大道逆向撞死騎重機的22歲劉姓騎士。據了解，劉姓騎士當時是...

合歡山8位學生走中橫疑食物中毒 疑肉粽茶葉蛋惹禍

合歡山觀雲山莊今天驚傳8位學生疑食物中毒，出現上吐下瀉、腹痛和發燒症狀，緊急下山送往國軍花蓮總醫院治療。該團是荒野保護協...

退休校長開車載毛小孩放風遭拍照檢舉 警方罰3千元

嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路...

影／4人登山隊凌晨攀雪主及翠池 途中2人接連墜谷

雪山今天凌晨接連發生登山客不慎墜谷的意外，同一支登山隊的梁姓、陳姓隊員分別在翠池圈谷內側的雪坡及雪山鞍部往翠池處墜落，雪...

新北超速殺手區間測速復出 救護車拔頭籌 首日4件違規

新北市警局自今年1月24日起，包括新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里區間平均速率區間測速恢復執...

假檢警恐嚇騙婦上百萬 車手持「收據」上門當街被捕

桃園市一名70歲婦人日前接到詐騙電話，遭對方恐嚇交付「保證金」否則就要坐牢，便陸續被騙了上百萬元，經家人詢問才驚覺上當並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。