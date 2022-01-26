假檢警恐嚇騙婦上百萬 車手持「收據」上門當街被捕
桃園市一名70歲婦人日前接到詐騙電話，遭對方恐嚇交付「保證金」否則就要坐牢，便陸續被騙了上百萬元，經家人詢問才驚覺上當並報案；專案小組得知歹徒食髓知味，又想上門取款，便設下埋伏，待自稱「刑事局隊長」的車手持假公文上門，兩面包抄將他當街逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。
桃園警分局中路派出所員警日前接獲一名退休女公務員（70歲）報案，表示去年11月底接獲自稱檢察官的電話，對方稱她涉及洗錢案件，被檢警鎖定為主要嫌犯「要坐牢」。
警方調查，婦人一聽到恐遭遇牢獄之災，被嚇得心驚膽顫，便聽從對方指示多次交付「保證金」，累積破百萬元；婦人的家人發現她帳戶金額變少，又聽到她常聯繫不知名人士，察覺有異後詢問，才得知受騙，向警方報案。
中路派出所與偵查隊組成專案小組查緝，得知嫌犯食髓知味再度指示婦人交款，便將計就計，昨天下午2時20分在婦人家周邊埋守，一組人藏在家中，另一組人躲在巷口，待自稱「刑事局隊長」的吳姓男子（20歲）拿著偽造的地檢署公文出面取款，立刻衝上前逮人，兩面包抄將他制伏並逮捕，全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾遇到疑似詐騙的情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以維護自身權益。
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