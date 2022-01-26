聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭撞亡！騎士20分前才告知女友「下班，要回家了」
台北市環東大道昨天晚上11點發生死亡車禍，伍姓女汽車駕駛在環東大道逆向撞死騎重機的22歲劉姓騎士。據了解，劉姓騎士當時是從南港區下班返家，身亡前約20分鐘才傳訊息跟女友稱「下班了！要回家了」，他女友得知意外發生後，也跟朋友趕赴醫院想見男友最後一面，可惜天人永隔。
警方傳喚劉的父親到派出所做筆錄，父親對於兒子要去哪裡並不知情，內心只有悲痛。警方將協助死者報請檢察官相驗遺體。
劉姓死者從事餐飲業，昨晚騎環東大道要返回南港家中，遭撞後整個人飛出環東大道，墜落平面道路一處草地。警方估計墜落高度約有10層樓高，劉躺在草地當下已全身變形，消防員到場予以CPR並送三軍總醫院急救，不過傷勢過於嚴重，無法救回。
肇事的41歲伍姓女案發當下異常冷靜，她跟警方說當時是要載姪女、兒子回宜蘭，從台北市區一路開，開上環東大道經導航指引，往左側匝道進入時，才發現地上箭頭指向反向、自己逆向。
伍女說，因擔憂迴轉危險，所以先慢慢開，豈料仍撞上迎面而來的機車騎士。
警方調查，伍女是從環東大道西往東方向行駛，但左側匝道是東往西方向，伍女在撞上劉姓騎士前也撞上另外一樣汽車，不過汽車駕駛沒有受傷。
警方發現伍女跟汽車駕駛都無酒駕，將依過失致死罪嫌送辦伍女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言