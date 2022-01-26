遭撞亡！騎士20分前才告知女友「下班，要回家了」

台北市環東大道昨天晚上11點發生死亡車禍，伍姓女汽車駕駛在環東大道逆向撞死騎重機的22歲劉姓騎士。據了解，劉姓騎士當時是從南港區下班返家，身亡前約20分鐘才傳訊息跟女友稱「下班了！要回家了」，他女友得知意外發生後，也跟朋友趕赴醫院想見男友最後一面，可惜天人永隔。

警方傳喚劉的父親到派出所做筆錄，父親對於兒子要去哪裡並不知情，內心只有悲痛。警方將協助死者報請檢察官相驗遺體。

劉姓死者從事餐飲業，昨晚騎環東大道要返回南港家中，遭撞後整個人飛出環東大道，墜落平面道路一處草地。警方估計墜落高度約有10層樓高，劉躺在草地當下已全身變形，消防員到場予以CPR並送三軍總醫院急救，不過傷勢過於嚴重，無法救回。

肇事的41歲伍姓女案發當下異常冷靜，她跟警方說當時是要載姪女、兒子回宜蘭，從台北市區一路開，開上環東大道經導航指引，往左側匝道進入時，才發現地上箭頭指向反向、自己逆向。

伍女說，因擔憂迴轉危險，所以先慢慢開，豈料仍撞上迎面而來的機車騎士。

警方調查，伍女是從環東大道西往東方向行駛，但左側匝道是東往西方向，伍女在撞上劉姓騎士前也撞上另外一樣汽車，不過汽車駕駛沒有受傷。