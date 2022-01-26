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影／搭霸王尿遁躲付車資 林口警追緝奧客

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名男子昨天清晨7時許，透過網路「55688」叫搭一輛計程車。未料，車開至12公里外的林口區文化三路一段，卻以尿急為謊要求下車方便。運將不以有他靠旁等待10分鐘，這才驚覺被騙，氣的到轄區派出所報案，並貼文臉書《●【爆料公社】●》。

據查證，新北市一名「55688」蕭姓計程車駕駛（43歲），昨天上午7時許，接獲公司叫車系統指派，驅車前往樹林區俊英街載客。車抵之後，一名年約40歲戴口罩的中年男子，向蕭姓運將表明要前往林口區某處。

蕭姓運將依循所指，開了12公里遠路程，途中經過林口區文化三路一段，該名男子突向他說「我尿急，要下車方便一下。」蕭姓運將不以有他，緩將車停靠路旁放他下車，孰料，男子下車竟快跑離開，蕭姓運將雖覺得奇怪，但也靜待車內，等候男子如廁返車續載。

沒想到，蕭姓運將苦候10來分鐘，卻不見蕭男出現，這才驚覺是不是遇到，搭坐霸王車的奧客，氣得驅車到附近派出所報案，並將行車紀錄器畫面截圖，貼文上傳臉書《●【爆料公社】●》，控訴奧客躲付490元車資。

對此，林口警分局表示，警方受理報案，已調閱沿線監視器畫面，及運將所提供行車記錄器畫面，循線比對鎖定犯嫌身分，積極追緝他的案說明，朝詐欺罪嫌偵辦。

男子坐霸王車，躲付490元車資，氣的運將報警提告詐欺。圖／臉書《●【爆料公社】●》
男子坐霸王車，躲付490元車資，氣的運將報警提告詐欺。圖／臉書《●【爆料公社】●》
運將將犯嫌大頭照上傳臉書。圖／臉書《●【爆料公社】●》
運將將犯嫌大頭照上傳臉書。圖／臉書《●【爆料公社】●》
男子坐霸王車，躲付490元車資，氣的運將報警提告詐欺。記者曾伯愷／翻攝
男子坐霸王車，躲付490元車資，氣的運將報警提告詐欺。記者曾伯愷／翻攝
男子下車後快跑離開。記者曾伯愷／翻攝
男子下車後快跑離開。記者曾伯愷／翻攝

運將 林口

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