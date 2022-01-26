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10月大幼童誤食湯圓噎到 警鳴笛開道及時送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大樹區一名僅10月大的幼童晚間疑因誤食湯圓不慎噎到，不斷嘔吐，父母立即駕車載幼童到醫院，途中遇上巡邏員警，警方協助鳴笛開路，不到5分鐘順利抵達醫院，幸就醫及時，幼童已無生命危險。

高雄早晚溫差大，晚上吃點暖心的熱食暖心又暖胃，大樹區有一對周姓新手爸媽本月23日晚間12時許不慎讓年僅10月大的幼童吃到湯圓，幼童疑似吞不下去，加上湯圓黏黏的特性卡在喉嚨，幼童只能不斷嘔吐，希望把湯圓吐出來。

35歲周爸爸嚇得馬上開車想載幼童到高雄長庚醫院急救，但一路上紅綠燈不斷，每停一個紅燈，幼童父母的心就揪一下，行經鳥松區神農路與大同路口時，正好遇到正在超商巡簽的仁武警分局員警。

周爸爸立即停車向員警求助，警方馬上上車鳴笛示警協助開道，到高雄長庚醫院近3公里的路程不到5分鐘順利抵達，幼童就醫後情況穩定無生命危險，周姓新手爸媽才放下心，感謝員警及時救助。

高雄市大樹區一對新手父母不慎讓10月大幼童吃到湯圓，幼童噎到不斷嘔吐，幸警方即時協助鳴笛開道送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一對新手父母不慎讓10月大幼童吃到湯圓，幼童噎到不斷嘔吐，幸警方即時協助鳴笛開道送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一對新手父母不慎讓10月大幼童吃到湯圓，幼童噎到不斷嘔吐，幸警方即時協助鳴笛開道送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一對新手父母不慎讓10月大幼童吃到湯圓，幼童噎到不斷嘔吐，幸警方即時協助鳴笛開道送醫。記者陳玫伶／翻攝

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