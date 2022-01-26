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貨車司機隔夜酒未退 酒駕上路偏向撞路邊擺攤婦

聯合報 / 記者林保光／即時報導

貨車司機陳姓男子今天上午開車上班途中，突然身體不適，貨車偏向，撞上在路邊準備擺攤的老婦。老婦頭、腳受傷，送高雄長庚醫院急救，暫無生命危險，但陳姓司機經警方酒測，竟有酒精反應，酒測值每公升0.3毫克，全案由警方依公共危險罪嫌查辦。

陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤，老婦受傷送醫。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤，老婦受傷送醫。記者林保光／翻攝

今天上午9點多，陳姓司機（41歲）開小貨車，經過高雄市鳳山區鳳松路，撞上在路邊準備擺玉米攤的曾姓婦人（78歲），曾婦遭撞飛，頭部和左腳受傷，經送往長庚醫院急救。

警方調閱旁邊的監視錄影畫面，發現陳姓司機開車衝到路邊，曾姓老婦正在路邊準備玉米攤，背對著貨車來向，老婦才沒閃避，直接被小貨車撞飛，跌向騎樓，攤桌翻覆，一旁的盆栽也倒裂一地。

警方到場處理車禍，陳姓司機稱他開車時，突然身體不適，想要靠右停車，又忽然一陣暈眩才衝撞到婦人。警方對他酒測，酒測值超標，立即逮捕陳。陳說他昨晚在家喝酒，沒想到隔夜仍有酒精殘留，全案依公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤，老婦受傷送醫，鄰居趕上了解狀況。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤，老婦受傷送醫，鄰居趕上了解狀況。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤，老婦受傷送醫。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，撞翻路邊老婦的玉米攤，老婦受傷送醫。記者林保光／翻攝

酒測 酒駕

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