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立院展出5圓骨董鈔竟遭竊 警火速破案物歸原主

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

位於台中市霧峰的立法院民主議政園區「民主時刻館」展示區近期展出一張1935年日治時代由台灣銀行印製的一張五圓骨董紙鈔遭竊，警方查出是新北市江姓男子涉嫌，江男到案表示因想要收藏才行竊，警方詢後將全案依竊盜罪嫌移送法辦。

負責管理民主時刻館的立法院中南部服務中心主任王俊傑說，遭竊的五圓骨董紙鈔昨天已歸還給民主時刻館，他特別感謝霧峰派出所積極偵辦，讓5圓骨董紙鈔可以安然無恙的「回家」，館方也加強巡邏並製作書面紀錄等，加強防護。

王俊傑說，立法院民主時刻館主軸是台灣民主百年發展，1935年日治時代台灣舉辦第一次選舉，但這次選舉有投票門檻，必須年繳5圓稅額，且25歲以上的成年男子才有投票權。為了強調投票具有門檻，並強化旅客的印象，因此特別在現場放置5圓骨董鈔票。

王俊傑說明，民主時刻館人員在1月8日值班帶遊客導覽時，發現5圓骨董鈔票不翼而飛，立即報案，並調閱館內監視器協助偵辦。

警方查出，放置五圓骨董紙鈔的壓克力櫃有明顯遭破壞跡象，研判是遊客所為，經調閱監視器等查出當天有一名男子參加旅遊行程涉案，追查出江男涉案，除傳訊到案並起出被竊的骨董鈔、物歸原處。

王俊傑表示，這張5圓骨董鈔該紙鈔過去由壓克力板保護，經過此事件後，館方加強巡邏、調整展示空間配置，並定期派員檢視確保各展品安全，並製作書面紀錄。

民主時刻館五圓骨董紙鈔被竊，經霧峰派出所積極偵辦後，讓5圓骨董鈔可以安然「回家」。圖／立法院中南部服務中心提供
民主時刻館五圓骨董紙鈔被竊，經霧峰派出所積極偵辦後，讓5圓骨董鈔可以安然「回家」。圖／立法院中南部服務中心提供

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