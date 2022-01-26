合歡山8位學生走中橫疑食物中毒 疑肉粽茶葉蛋惹禍

合歡山觀雲山莊今天驚傳8位學生疑食物中毒，出現上吐下瀉、腹痛和發燒症狀，緊急下山送往國軍花蓮總醫院治療。該團是荒野保護協會台北分會北一親子團，團員有13位新北市國小生和3位家長，預計挑戰步行中橫。花蓮縣衛生局將採檢團體吃過的食物，釐清事發原因。

親子團任姓家長說，團體1月23日從台北市出發，預計步行中橫7天6夜，昨天第3晚住在觀雲山莊時，有8位小孩子腹痛、頭痛和嘔吐的情況。昨天10點到11點休息時，有吃肉粽和茶葉蛋當作點心，是松雪樓到觀雲山莊中間的休息站提供的，並非觀雲山莊提供的食物。

家長說，今天凌晨開始有學生開始嘔吐，大人目前沒有身體不適，還有5位學生待在觀雲山莊沒有異狀，不清楚為何會發生這樣的狀況。

花蓮縣消防局上午接獲通報，指稱觀雲山莊有人上吐下瀉，當時除了警方派車將8人送下山外，消防局也出動3輛救護車上山接駁，由警車開到台8線138公里處與救護車接駁，皆送往國軍花蓮總醫院。

國軍花蓮總醫院代理急診主任醫師王友立指出，8位小朋友送到醫院初步有腸胃狀況，看起來是腸胃炎，症狀有上吐下瀉、腹痛和發燒，詳細原因還要釐清。團體裡有人住在桃園龜山，依照指揮中心規範，評估病患傷情，先做快篩，確定陰性後，再進入急診室檢查、治療。

衛生局表示，將針對團體提到的休息站、觀雲山莊等沿途用餐地點店家，都會去採樣，也會採樣學生檢體。