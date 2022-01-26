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退休校長開車載毛小孩放風遭拍照檢舉 警方罰3千元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路交通管理處罰條例，裝載貨物未穩妥處罰3000元，張姓退休校長以自身遭遇臉書貼文，提醒家有毛小孩民眾開車出外要注意。

張姓退休校長說，「這樣的檢舉照片3000元，真好賺！之前鄰居提醒我，可惜已來不及，早被拍了！PO出來，提醒大家！」網友紛紛為校長打抱不平說，「小狗算貨物？真是搶錢，討厭的正義魔人」。

縣警局交通隊說，動物在交通法規認定屬物品，如發生事故受傷以毀損、損壞論處，動物搭乘車輛屬裝載貨物 (物品)行為，如未善加約束，視其行為態樣，依交通道路管理處罰條例第29條「裝載貨物超過規定寬度，或第30條第1項第7款「載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險」舉發，兩項均處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

警方說，養寵物安排毛小孩專屬位子，千萬要注意，不要讓牠們探出窗外，如果要開窗讓狗狗透氣，要加裝防護網或安全背帶才不會造成危險。有網友分享如何安全載毛小孩開窗兜風，不要將窗戶打開太大」、幫毛小孩綁安全帶，勾在胸背帶上，要開窗讓狗兒吹風，旁邊要有人抱著，不要讓牠身體超過窗外太多。

嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路交通管理處罰條例，裝載貨物未穩妥處罰3000元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路交通管理處罰條例，裝載貨物未穩妥處罰3000元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路交通管理處罰條例，裝載貨物未穩妥處罰3000元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路交通管理處罰條例，裝載貨物未穩妥處罰3000元。記者魯永明／翻攝

毛小孩 狗狗

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