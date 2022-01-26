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專挑警政署網站拾得物公告 他接連爽冒領勞力士、鑽戒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園葉姓男子僅國小畢業，卻專挑警政署網站上拾得物招領公告，曾冒領鑽戒、沛納海手表遭判刑，檢警又查出他以同樣手法，接連偽裝失主到派出所領到金飾、勞力士手表，經警方起疑比對他通聯、行車紀錄逮人；法院以他犯後否認態度不佳，依4個詐欺等罪判4年6月，可上訴。

檢警調查，葉男2019年5月至8月期間鎖定警政署公告拾得物網站，假意前後到桃園龜山派出所、新北中正橋派出所及台北木新派出所，向承辦員警佯稱自己是失主，各自冒領1條金手鍊、12個金飾，及1支勞力士手表。

葉前3次得手食髓知味，8月再到台北興隆派出所打算以同樣手法冒領1條金項鍊時，因員警認為葉沒有直接證明文件，因此未將金項鍊交給他；後來經警方清查遺失物處理中心留存檔案，比對葉男的通聯、行車紀錄才發現，經航空警察局依詐欺罪嫌將他送辦。

審理時，葉矢口否認詐欺，辯稱除了最後一次的金色項鍊是在拾得物網站公告找到外，其他金手鍊、金飾及勞力士，都是打電話給當地派出所詢問有無人撿到，他再向分局偵查隊詢問情形，並說明遺失物特徵、詳細描述遺失過程等。

但法院根據葉男的通聯基地台、行車紀錄，及遺失物確切位置，發現大部分不是相距甚遠，就是仍有一段距離；且本案起因於，葉男2019年10月9日持徐姓女子遺失的身分證，到桃園機場第二航廈佯稱受她委託領取遺落的勞力士，因航警已掌握葉行蹤，當場逮捕再清查後發現。

法院並勾稽比對相關證人說法，認為葉男針對冒領物背景、說法矛盾且與常理不合，不採信其辯詞，考量他正值青壯，接連以佯稱失主冒領遺失物，犯後始終否認態度不佳。

另葉男自述自己學歷國小畢業、目前從事不動產經濟等，法院考量一切情狀後，依3個詐欺罪，各判1年4月至1年8月、1個詐欺未遂罪判8月，合併執行4年6月。

桃園地院以葉男犯後否認態度不佳，依4個詐欺等罪判4年6月。記者曾健祐／攝影
桃園地院以葉男犯後否認態度不佳，依4個詐欺等罪判4年6月。記者曾健祐／攝影

詐欺 勞力士 失主

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