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屏東男子深夜至楓港捕鰻苗失蹤 搜救第2天盼奇蹟出現

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉43歲張姓男子昨天凌晨3時許至家附近的楓港溪出海口捕撈魚苗，不慎被海浪捲入大海失蹤，張的弟弟見哥哥清晨未返家，上午7時向海岸署楓港安檢所報案，海巡署第8巡防區指揮部成立應變指揮中心，搜救行動進入第2天，至上午11時止仍未傳回好消息，家屬焦急不已。

海巡署第8巡防區指揮部成立應變指揮中心後，派遣第63中隊機動巡邏站投入現場搜尋，在岸上發現張的車子，另通報第14海巡隊、枋寮分局楓港派出所、枋山消防分隊、枋山義勇消防隊及威鯨救難協會約50人投入搜尋任務，由第6岸巡隊長吳孟哲及屏東縣消防局第4大隊長陳崑武共同指揮調度岸海搜尋人力。

陳崑武今天上牛表示，搜尋範圍擴大由枋山鄉茉莉灣向南至車城鄉後灣近岸海域，長達10多公里，希望能在救援黃金72小時內找到人。

屏東縣枋山鄉43歲張姓男子昨天凌晨3時許至楓港溪出海口捕撈魚苗，不慎被海浪捲入大海失蹤，搜救行動至今天上午11時止仍未傳回好消息。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋山鄉43歲張姓男子昨天凌晨3時許至楓港溪出海口捕撈魚苗，不慎被海浪捲入大海失蹤，搜救行動至今天上午11時止仍未傳回好消息。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋山鄉43歲張姓男子昨天凌晨3時許至楓港溪出海口捕撈魚苗，不慎被海浪捲入大海失蹤，搜救行動至今天上午11時止仍未傳回好消息。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋山鄉43歲張姓男子昨天凌晨3時許至楓港溪出海口捕撈魚苗，不慎被海浪捲入大海失蹤，搜救行動至今天上午11時止仍未傳回好消息。記者潘欣中／翻攝

海巡署 屏東縣 失蹤

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