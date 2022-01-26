屏東男子深夜至楓港捕鰻苗失蹤 搜救第2天盼奇蹟出現

屏東縣枋山鄉43歲張姓男子昨天凌晨3時許至家附近的楓港溪出海口捕撈魚苗，不慎被海浪捲入大海失蹤，張的弟弟見哥哥清晨未返家，上午7時向海岸署楓港安檢所報案，海巡署第8巡防區指揮部成立應變指揮中心，搜救行動進入第2天，至上午11時止仍未傳回好消息，家屬焦急不已。

海巡署第8巡防區指揮部成立應變指揮中心後，派遣第63中隊機動巡邏站投入現場搜尋，在岸上發現張的車子，另通報第14海巡隊、枋寮分局楓港派出所、枋山消防分隊、枋山義勇消防隊及威鯨救難協會約50人投入搜尋任務，由第6岸巡隊長吳孟哲及屏東縣消防局第4大隊長陳崑武共同指揮調度岸海搜尋人力。