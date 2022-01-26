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10惡煞快閃噴辣椒水砸檳榔攤 3人送醫 警追緝中

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市承德路7段一家檳榔攤，昨天晚上遭10多名惡煞砸店，楊姓店員等3人遭噴辣椒水，警方獲報後將傷者送醫，並循線追捕3名犯嫌到案，全案懷疑有幫派人士作惡，正積極追捕其他犯嫌並釐清犯罪分工結構。

警方指出，1月25日晚上9時許，10多惡煞分別搭乘5輛車抵達承德路7段的一家檳榔攤，部分人員下車進入店那，持大罐的辣椒水攻擊51歲楊姓女店員和現場其他3人。

警方初步調查，惡煞們噴辣椒水後，傷者看不清楚是誰犯案，眾人涉嫌持棍棒砸毀櫥窗玻璃和檳榔攤招牌，隨即搭車逃逸。楊女等人報案後，警方到場先送遭辣椒水攻擊的3人送醫救治，並循線調閱閱監視器，鎖定犯案車輛及犯嫌身分，已查獲涉案3人，並全力追捕其他共犯。

警方指出，本案件砸店懷疑是幫派人士所為，針對聚眾滋事等不法行為，必定強勢掃蕩，積極查緝到案，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。

台北市承德路7段一家檳榔攤，昨天晚上遭10多名惡煞砸店。記者蕭雅娟／翻攝
台北市承德路7段一家檳榔攤，昨天晚上遭10多名惡煞砸店。記者蕭雅娟／翻攝

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