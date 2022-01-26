桃園清晨汽機車事故 機車起火燃燒剩骨架無人傷亡

今天清晨5時40分許，一輛汽車與機車行經桃園中壢區中華路一段和興仁路一段的交叉路口，雙方發生擦撞後倒地，機車倒在路中央瞬間燃燒，消防人員獲報後立即佈水線灌救，附近民眾也利用滅火器協助撲滅，所幸19歲的蔡姓機車駕駛及時脫困，並無大礙。

蔡男騎乘機車時，疑天色昏暗，雙方視線受阻因而於中華路一段和興仁路一段的交叉路口相撞，蔡男機車倒地並起火燃燒，火勢瞬間猛烈，消防人員到場後立即佈水線灌救，附近民眾也提著滅火器協助滅火，火勢迅速於5時55分撲滅，不過機車全車燒毀剩骨架。