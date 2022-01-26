快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

桃園清晨汽機車事故 機車起火燃燒剩骨架無人傷亡

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

今天清晨5時40分許，一輛汽車與機車行經桃園中壢區中華路一段和興仁路一段的交叉路口，雙方發生擦撞後倒地，機車倒在路中央瞬間燃燒，消防人員獲報後立即佈水線灌救，附近民眾也利用滅火器協助撲滅，所幸19歲的蔡姓機車駕駛及時脫困，並無大礙。

蔡男騎乘機車時，疑天色昏暗，雙方視線受阻因而於中華路一段和興仁路一段的交叉路口相撞，蔡男機車倒地並起火燃燒，火勢瞬間猛烈，消防人員到場後立即佈水線灌救，附近民眾也提著滅火器協助滅火，火勢迅速於5時55分撲滅，不過機車全車燒毀剩骨架。

所幸蔡男傷勢不重，倒地時立即起身，並無受火勢波及，僅四肢疼痛擦傷，經消防人員包紮後送往桃園醫院救治，後續肇事責任將有待警方釐清，詳細起火原因調查中。

今清晨桃園汽機車相撞，機車起火燃燒，幸無人傷亡。圖／消防局提供
今清晨桃園汽機車相撞，機車起火燃燒，幸無人傷亡。圖／消防局提供

桃園

延伸閱讀

遠雄自貿港、社區有新增個案 桃園私幼提早放寒假

最新疫情進展、春節指引 指揮中心14時說明

桃園私幼明起可放春節 BNT高端年前、年後有加開接種站

桃園疫情擴大 八德3校今預防性停課1天

相關新聞

合歡山8位學生走中橫疑食物中毒 疑肉粽茶葉蛋惹禍

合歡山觀雲山莊今天驚傳8位學生疑食物中毒，出現上吐下瀉、腹痛和發燒症狀，緊急下山送往國軍花蓮總醫院治療。該團是荒野保護協...

汽車逆向開上環東大道撞重機 騎士摔10樓高地面送醫不治

伍姓女子昨天深夜逆向開車上環東大道，撞上劉姓重機騎士及一輛轎車，劉姓騎士飛出環東大道，重摔在平面道路上，當場失去心跳，命...

退休校長開車載毛小孩放風遭拍照檢舉 警方罰3千元

嘉義縣張姓退休校長日前開車載毛小孩，出外放風，行經民雄鄉路上，因狗狗鑽車窗探頭透氣，遭人錄影拍照檢舉，被民雄警分局依道路...

立院展出5圓骨董鈔竟遭竊 警火速破案物歸原主

位於台中市霧峰的立法院民主議政園區「民主時刻館」展示區近期展出一張1935年日治時代由台灣銀行印製的一張五圓骨董紙鈔遭竊...

影／無照騎機車撞上打火消防車 新北16歲少年昏迷送醫

新北市消防局1輛消防車，今天凌晨4時許鳴笛趕往火場途中，通過三重區溪尾街與慈愛街口時，被1輛綠燈直行機車攔腰撞上，無照駕...

專挑警政署網站拾得物公告 他接連爽冒領勞力士、鑽戒

桃園葉姓男子僅國小畢業，卻專挑警政署網站上拾得物招領公告，曾冒領鑽戒、沛納海手表遭判刑，檢警又查出他以同樣手法，接連偽裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。