影／詐徒騙七旬婦嗆「報警」 警霸氣阻詐：我就是警察

台中市七旬卓姓婦人日前接獲歹徒詐騙電話，佯裝是卓侄子，卓婦不疑到銀行匯款30萬，因收款人帳戶與卓婦所述的侄子姓名不符，趕緊通知警方到場，沒想到警方接過卓婦電話時，歹徒還嗆聲要報警，警員隨即高分貝回嗆「我就是警察，她是我阿姨，不要再打來」，歹徒才掛斷電話。

台中市七旬卓姓婦人在24日接獲歹徒以猜猜我是誰手法詐騙，警方獲報前往阻詐。圖／第二警分局提供

據查，卓姓婦人（74歲）因為兄嫂早逝，將侄子視如己出，不料卻因此差點掉進了詐騙集團的陷阱，24日中午她前往台灣銀行北台中分行，向行員表示欲匯款新台幣30萬元，並說這筆錢是要匯給有急用的侄子，行員協助填寫匯款單時關懷慰問，卻發現收款人與婦人侄子姓名不符，直覺有異懷疑她遭到詐騙，於是報警處理。

第二警分局永興所警員黃國璽、莊雅雲據報前往，卓婦告知警方，侄子投資失利急需用錢，警方一聽立刻發現這是典型的「猜猜我是誰」假冒親友詐騙手法，並要卓婦回撥歹徒電話，警員接過電話後，歹徒聽到警方直說「這是我阿姨電話，你是誰，叫什麼名字」

歹徒聽到是警員接電話後，支吾其辭，還反嗆「你口氣很差，我要找警察」，警方聽完後回嗆，「我就是警察，她是我阿姨，你不要再打來」，隨後卓婦在警方、行員的耐心解釋下，成功保住積蓄。

第二警分局長陳家銘說，去年8月上任，對於守護市民財產非常重視，將打詐與防詐列為重點工作，積極與四大行業共組「阻詐連線防護網」，就是希望能夠做到滴水不漏，攔阻件數也較以往增加1倍，攔阻金額高達1500餘萬，並且不斷滾動式調整勤務模式與查緝方向，查緝車手到案數提升四成，車手ATM提領件數下降五成。

陳家銘說，詐騙手法日新月異，歹徒假冒親友詐騙案件層出不窮，宜多方求證，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。