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影／無照騎機車撞上打火消防車 新北16歲少年昏迷送醫
新北市消防局1輛消防車，今天凌晨4時許鳴笛趕往火場途中，通過三重區溪尾街與慈愛街口時，被1輛綠燈直行機車攔腰撞上，無照駕駛的16歲蔡姓少年昏迷倒地，被救護車送醫急救，術後轉進加護病房。
當時三重區溪尾街196巷發生住宅火警，三重消防分隊1輛消防車鳴笛沿溪尾街直行，接近慈愛街口時遇到紅燈，這時慈愛街上有1輛貨車沒有禮讓消防車先行，在十字路口暫停遲疑片刻又起步左轉溪尾街駛離。
消防車接近路口時已先減速，再通過紅燈繼續直行，這時左側有1輛機車沿慈愛街綠燈直行，高速直接撞上消防車的駕駛座門邊，地上沒有留下剎車痕，騎士當場昏迷倒地，連忙由救護車送醫急救。
車禍地點距離火場僅約50公尺。警方查出騎士是無照駕駛的16歲蔡姓少年，手術後轉入加護病房觀察，是否飲酒尚待抽血檢驗報告。車禍肇事責任由警方協助鑑識調查中。
至於三重區溪尾街196巷的公寓民宅火警，稍後於凌晨4時50分撲滅火勢，僅廚房雜物燃燒，無人受傷。
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