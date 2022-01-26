感情糾紛？台東男警追攔女警 成功分局：已調整職務

台東縣警局原任職成功分局李姓偵查佐，與分局某女警有感情糾紛之後分手，日前遭人爆料，前年底女警駕巡邏車執勤時，李曾駕駛自用車「攔截」巡邏車，兩人發生口角衝突，2人事後雖被調職處分，內部卻仍質疑李的行為疑涉強制、妨害公務罪，調職是否是「大事化小亅處分？

台東縣警局成功分局表示，此案男女雙方均未婚，於109年男女朋友交往期間，發生感情糾紛、且有施暴及騷擾行為，並於同年12月事發後，雙方協議分手，後續期間未再發生任何感情糾葛。

分局去年12月間接獲反映，即開始調查上述案情，確認屬實後，對施暴行為依規定家暴通報，並對男警不當行為予以行政懲處，改調制服員警，並調整至他分局服務；分局也對女方續予以關心輔導，並加強機關內性別平等教育。

據了解，李男原為資深偵查佐、前年底與女警交往，但李疑出現暴力行為，女警不滿要求分手，女警某次與同仁駕巡邏車外出時，李駕自用車追上後要求停車理論，2人因此爭執。