聽新聞
test
0:00 / 0:00
感情糾紛？台東男警追攔女警 成功分局：已調整職務
台東縣警局原任職成功分局李姓偵查佐，與分局某女警有感情糾紛之後分手，日前遭人爆料，前年底女警駕巡邏車執勤時，李曾駕駛自用車「攔截」巡邏車，兩人發生口角衝突，2人事後雖被調職處分，內部卻仍質疑李的行為疑涉強制、妨害公務罪，調職是否是「大事化小亅處分？
台東縣警局成功分局表示，此案男女雙方均未婚，於109年男女朋友交往期間，發生感情糾紛、且有施暴及騷擾行為，並於同年12月事發後，雙方協議分手，後續期間未再發生任何感情糾葛。
分局去年12月間接獲反映，即開始調查上述案情，確認屬實後，對施暴行為依規定家暴通報，並對男警不當行為予以行政懲處，改調制服員警，並調整至他分局服務；分局也對女方續予以關心輔導，並加強機關內性別平等教育。
據了解，李男原為資深偵查佐、前年底與女警交往，但李疑出現暴力行為，女警不滿要求分手，女警某次與同仁駕巡邏車外出時，李駕自用車追上後要求停車理論，2人因此爭執。
分局去年底接到投訴調查時，女警坦承有此事，但說明當時李男自用車並沒攔阻巡邏車，2車是平行前進時，她決定把話說清楚，不到1分鐘，雙方就返回車上自行離開，並沒有外傳妨害公務或強制行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言