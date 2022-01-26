國道一號后里段追撞車禍 夫頭破慘死 妻也亡 另一人傷

國道一號台中后里段今天凌晨發生追撞車禍，一輛轎車不知原因撞上內側護欄後停在內側車道，後方轎車煞車不及追撞，前車翻車，車上一對夫妻送醫急救不治，男子頭顱破裂慘死，後車男駕駛輕傷，無酒駕，肇事原因由國道警方調查中。

國道一號后里段今天凌晨發生追撞車禍，追撞的轎車車頭嚴重毀損二死一傷。圖／台中市消防局提供

台中市消防局今天凌晨零點14分獲報，國道一號后里段163.4公里南下路段發生車禍，有人受困車內需救援，派遣后里、外埔及神岡分隊，出動消防車2輛、救護車3輛，人員14名，由后里分隊分隊長柯俊男帶隊前往搶救。

消防隊員到場發現，被追撞的轎車翻車，車內夫妻受困，消防隊員用破壞器材破壞車體，救出二人，送衛福部豐原醫院急，37歲廖姓男子當場頭顱破裂，36歲高姓女子臉部流血，左手脫臼等傷勢，當場無呼吸心跳，送醫急救不治；後車的20歲王姓男子胸痛意請清楚。