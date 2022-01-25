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婦人產後大出血成植物人 丈夫控診所應變能力差並提告

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名婦人去年9月生產後大出血，診所雖立即讓她轉院至台中榮總治療，最後卻因缺氧性腦病變成了植物人。婦人丈夫今怒控診所未及時輸血，從叫救護車到送至榮總花了40分鐘，應變能力不足。診所人員今表示已盡力處理，因家屬已經尋求衛生局醫療糾紛調解委員會協助調解，昨並向法院提告，診所將配合衛生局與司法單位調查。

婦人的丈夫在臉書「爆料公社公開版」指出，妻子懷孕後定期去西屯區一家婦幼診所產檢，醫師考量胎兒體型，建議在預產日前10天到診所催生，妻子因此歷經28至29小時把孩子生出，還開心拍下全家福。

他說，未料妻子被推到恢復室後，氣色差並有大量出血情形，即趕緊通知醫師。醫師說是子宮收縮不良，給予幫助子宮收縮的藥物便離開現場。護理師教他按壓妻子子宮，但出血仍持續，他看不對勁，趕緊請護理師查看。

婦人丈夫說，醫師見此情形即聯絡轉院事宜，但前後花了40分鐘，未做應有的止血及輸血的處置。他說，在救護車上，妻子虛弱地說她要走了，要他好好照顧寶寶，「我只能忍著扎心的痛，不斷的提醒要她別放棄，不准睡。」

他說，妻子在台中榮總輸了1萬cc的血，後來還摘除子宮，並經歷2至3次大小手術，治療至今已2個多月，身體各方面器官不斷衰敗，意識始終無法恢復，經由醫師診斷，是大量出血造成的「缺氧性腦病變」並表示，病人意識要恢復的機會渺茫。

他認為，這間婦產科診所緊急應變能力不足，從診所到台中榮總僅須3至5分鐘車程，但卻用了約40分鐘，導致妻子急救的時間被拖延。

一名資深婦產科醫師指出，產婦生產後半小時是最危險時刻，若有大出血更需緊急處理，除了應在子宮塞收縮劑，點滴裡也要加，並進行子宮按摩，還得立即輸血。為求時效，不必一定等救護車，醫師陪同用一般轎車送亦可。總之，產婦即使生產後也應隨時監控，一般會留在產房至少兩小時，等子宮收縮、硬了才推回病房，千萬大意不得。

婦人的丈夫（左）在臉書「爆料公社公開版」怒控診所應變能力不足，致延誤其妻急救時間。圖／取自爆料公社公開版
婦人的丈夫（左）在臉書「爆料公社公開版」怒控診所應變能力不足，致延誤其妻急救時間。圖／取自爆料公社公開版
台中市一名婦人去年9月生產後大出血，診所雖立即讓她轉院至台中榮總治療，最後卻因缺氧性腦病變成了植物人。圖／取自爆料公社公開版
台中市一名婦人去年9月生產後大出血，診所雖立即讓她轉院至台中榮總治療，最後卻因缺氧性腦病變成了植物人。圖／取自爆料公社公開版

醫師 台中榮總

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