桃警破假投資真詐財詐騙集團 警局長頒獎金振士氣

春節年關將近，詐欺集團看上年節金流擴大詐騙力道，近日桃園市警局刑警大隊、八德、楊梅、大園、中壢警方近日相繼偵破假冒檢警人員詐騙集團刑案，更查獲詐騙集團利用網路虛設貨幣投資平台，以假交友加Line方式誘騙民眾假投資真詐財，造成沈姓男子22人被詐騙高達600萬元，警方今天表示，警方透過監聽、埋伏先後在桃園多處逮捕劉姓男子等男女成員16人移送桃園地檢署偵辦，後續追查幕後犯嫌和金流。

桃園市警局長陳國進由桃園市義刑大隊長吳裕松與義刑副大隊長彭久銘、簡茂彬、林高雄等人陪同，以實際行動向各單位破案員警頒發破案獎金鼓勵，提振警方偵辦刑案士氣，陳國進表示，年關將近，又適逢疫情，百姓不安，詐騙集團假冒檢警詐騙或利用網路假交友誘騙民眾假投資真詐財，造成不知情民眾被騙損失金錢不貲，警方將加強查緝遏阻詐騙案以安定人心。

警方查出，38歲劉姓為首的詐騙集團利用網路虛擬平台假投資真詐財方式，造成許多民眾受害，警方偵辦發現該詐騙集團成員成立網路虛設虛擬貨幣投資平台，利用甜美女性聲音以假交友加Line方式，並以高報酬誘騙民眾加入投資群組假投資真詐財，相繼造成沈姓男子22人被騙匯款600萬元血本無回。