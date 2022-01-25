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男子酒駕撞死老婦竟加速逃逸 母親勸說才投案

中央社 / 彰化25日電

蘇男今天凌晨酒後開車，行經彰化鹿港鎮彰鹿路時撞死騎3輪車的莊婦，他不但未停車還加速逃逸，警方調閱監視器，查出車主為蘇母，經蘇母勸說，蘇男中午投案，酒測值0.46超標，警方全力偵辦中。

彰化鹿港警分局人員指出，79歲莊婦今天凌晨騎3輪自行車外出買菜，行經彰鹿路和東崎一巷要橫越路口時，突然被1輛自小客車撞上，老婦連人帶車被自小客車撞飛當場死亡，肇事的自小客車撞倒莊婦後也未停車，反而加速逃逸。

彰化縣警察局隨後發布新聞稿指出，經調閱路口監視器畫面，確認肇逃車輛車牌，查出車主為25歲蘇男的母親，請蘇母勸說兒子出面，蘇男中午才向鹿港分局投案。

警方指出，蘇男接受酒測，酒測值0.46已超標，初步調查，蘇男開車撞死莊婦後逃逸，將車輛停在鹿港鎮內1間停車場，再搭友人車輛離開，而蘇男目前正在鹿港分局接受警方訊問，釐清肇責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鹿港 酒測

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