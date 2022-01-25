去年自首又搞失蹤 雲林逾期移工缺錢當街搶皮包

雲林縣元長鄉本月中旬大白天發生一起搶案，一位80歲婦人到市場採買年貨，因兩手都提著採買的物品，就把皮夾掛在手上，搶嫌在路上鎖定目標後，一路尾隨到巷子，趁機從後方搶走皮夾後搭計程車逃逸，增加警方追查困難，但經抽絲剝繭，終能逮捕搶嫌，是一名失聯的外籍移工，因缺錢生活才行搶。

元長鄉本月中旬上午約10時30分許，一名老婦人上街購買生活用品及年貨，雙手提滿東西，走到一條回家的巷子時，遭一名身穿帽T戴口罩的男子尾隨，到沒人巷子從身後徒手搶奪懸掛手上的皮夾，得手後犯嫌跑離現場，整個搶奪過程均被監視器拍下。

警方獲報，虎尾分局長黃維章指示副分局長李志文率員追查，並報請雲林地方檢察署檢察官蔡少勳指揮偵辦，

警方調閱案發周邊監視器，發現搶嫌在搶奪得手後，快步跑離現場，並到市區搭計程車離去，經一路追查找到計程車司機，得知搶嫌在何處下車，再畫定搶嫌可能的行蹤範圍逐一過濾。

雖然老婦只被搶走3500元，但警方仍鍥而不捨，經遂一清查可能涵蓋的空屋後，終能找到搶嫌藏匿處，前天在一處空屋緝獲正在睡覺的犯嫌，進一步查出搶嫌是27歲越南籍失聯移工，去年初向移民署自首，後又跑掉，他坦承因沒工作缺錢生活，才下手行搶，搶來的3500元已花光。

被害的婦人雖無法追回贓款，但很感謝警方用辦大案的精神，很快破案，她雖同情這名缺錢的逃逸移工，但所涉搶奪屬刑案，警方訊後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。