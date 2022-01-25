農曆春節強力抓酒駕 國3、國6交流道採「封閉式」攔檢
酒駕事件頻傳，國道公路警察局第七公路警察大隊統計去年度攔查路檢等酒駕有279件，其中每年12月到隔年3月數量最多，推測是因尾牙、年節與春酒等聚會餐敘機會增加，今年農曆春節將針對國道3號和美、沙鹿與龍井交流道及國道6號全線每處交流道全面攔查，維護民眾生命財產安全。
國道七隊去年防制酒駕勤務取締酒後駕車肇事案件，全年度降至2件且都無人受傷，但各地酒後駕車肇事案件仍層出不窮，國道與當地縣市警察局同步辦理取締酒後駕車勤務，透過區域聯防方式增強執法能量。
國道七隊指出，春節期間，針對易酒駕行經的熱點路段「擴大」、「集中」於特定路段進行「封閉」式封鎖交流道入口，對於可疑之人、車進行盤查。
國道七隊大隊長李信義表示，若喝酒必須指定駕駛、搭乘大眾交通運輸工具或代叫計程車等，現在酒駕罰則加重，累犯第2次罰12萬元，第3次按次加罰9萬元，就連同車乘客也將會受罰600元到3000元等，提醒用路人和乘客，千萬不要心存僥倖心態酒駕上路。
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