宜蘭男一生被撞逾10次...月初又車禍住院 姊姊：他很歹運

宜蘭三星一名黃姓男子29歲迄今60歲，一生遭遇大小事故逾10次，就連坐在樹下也無端受波及；他今年初出門為過世鄰居上香，徒步返家途中，遭到無照少年騎車撞傷。黃男姊姊表示，弟弟此次車禍須住院至少2個月，其年邁母親前陣子身體不適送醫，母子倆請人照顧費用每月多達5萬元以上，她直呼日子難過，今年過年只能獨自圍爐。

黃男有6個兄弟姐妹，在家排行第6，他年輕時從事裝潢維生，每月收入3、4萬元，29歲那年在冬山廣興發生人生第一場車禍，在醫院昏迷2個多月，原本論及婚嫁，最後也不了了之，至今終身未娶，平時以撿回收自力更生，與媽媽相依為命。

黃男姊姊說，弟弟一生被撞10幾次，「都人家撞他，坐在樹下也被撞，真的很歹運」，4年前在三星大隱騎三輪車做資源回收，又遇到嚴重車禍，導致行動不便，後來由她擔起照料之責，年邁媽媽則安排外籍移工打理起居。

黃男今年1月5日傍晚前往過世鄰居家上香，徒步回程就快到家時，無辜遭無照國二生騎車撞上，還被拖行數公尺遠，導致全身多處傷，目前人在羅東博愛醫院治療。

黃男姊姊在三星經營家庭理髮，每月收入2萬多元。她無奈地說，媽媽月中身體不適住院，弟弟月初又被撞，得請看護每日2200元照顧，須住院2個月以上，2人每月總支出起碼5萬元；儘管媽媽的老農津貼和弟弟的身障補助，每月加起來1萬多元，另一名弟弟加減補貼，還是入不敷出。

三星鄉公所表示，因其母有不動產，雖然金額不大，仍不符合中低收入戶的申請資格。公所長期關懷黃姓男子，得知他近期發生車禍後，上周已發文轉介到台北行天宮提供金援協助，目前評估作業進行中。

黃男姊姊提到，媽媽雖然有地也不敢賣，因為賣了他們就無家可歸，而自己所賺不多，經濟重擔已經壓得她喘不過氣，希望外界能伸援度過難關，意者可洽03-9899403。她說，往年春節會與媽媽、弟弟及外籍移工一起圍爐，今年他們3人都待在醫院，自己就只能獨自過年。

黃男姊姊無奈地說，媽媽和弟弟最近先後住院，今年只能獨自吃年夜飯過年。記者林佳彣／攝影