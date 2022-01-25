無人機水域救人墜海 科技救生從演練找到問題

高雄市消防局演練無人機懸掛救生圈，飛赴海域救溺，廠商操作拋擲救生圈，不料預演時，無人機墜落水面，引起爭議。消防局搶救科檢討，是側風過強，加上無人機飛行太低引起的過大的「下洗氣流」，才導致無人機墜落，表示從救人演練中找出問題，也是科技救生必經的一環。

台灣燈會2月1日至28日在高雄登場，分愛河灣和衛武營雙主場，消防局為防範愛河灣燈會區的遊客安全，1月21日才在真愛碼頭高雄流行音樂中心前，舉行救生演練，1月17日、19日試飛無人機吊掛生圈飛赴海域救人，都順利成功，不料，1月21日廠商預演時，無人機墜海才引起爭議。

海上救生有很多選項，包括以救生艇、拋繩槍、水上摩托車、水中推進器等救生器材，而引用無人機吊掛救生圈或魚雷浮標的水域救人方式，是各縣市去年剛試行的救人方式。

高雄市消防員說，沒有任一種人方式就是最好的，還是要看環境因素及時效，決定當下要用哪種方器材救人最快、最有效，「就像練功夫一樣，不可能僅憑一招半式闖天下」。

高雄市消防局訓練60名消防員取得操控無人機執照，去年採購22台無人機，18台2公斤以下的無人機，用在火場監控及拍照，供現場指揮官知道如何布署消防人車，另有4台大型無人機，除了火場監控及拍照以外，便可用來吊掛救人圈在海上即時救人。