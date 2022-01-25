地上33層基隆最高樓演練 模擬7樓電影院大火雲梯車救援

基隆市最高樓層為信一路基隆皇冠大樓，地上有33層、地下7層，為複合式商業大樓，也是基隆市廟口附近著名的店舖商場，由於年關將近，今天上午消防演練模擬7樓電影院發生火災，火勢太大員工無法滅火。消防局出動雲梯車滅火，不少民眾圍觀。

消防局表示，農曆新年將近，民眾前往各大商場採買購物的高峰，或至公共場所休閒娛樂，人潮勢必增多而提升災害發生風險，尤其複合式商業大樓，基隆皇冠是基隆市廟口附近著名的店舖商場，人潮非常多。

消防局上午進行消防演練，接獲報案，立即派遣各式救災救護車輛到場，總計動員各式救災車輛17 輛、人員35名，消防局抵達現場後，立即成立救災指揮站並執行任務分工，其中包含人命搜救、通風滅火、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為，以求快速撲滅火勢。