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單車違規接連釀2死 萬華警籲中老年單車族守規

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警方為防制類似案件發生，近日特別加強對單車族的交通安全宣導。圖／警方提供
警方為防制類似案件發生，近日特別加強對單車族的交通安全宣導。圖／警方提供
台北市萬華區近期發生2件自行車與機車的擦撞事故，皆是自行車騎士違規釀成機車騎士不治身亡，警方特別提醒，自行車屬慢車，除設置行人及自行車專用標誌處外，應在自行車專用道行駛，一般道路也應靠右順序行駛，務必遵守交通規則，以維護自身及他人的安全。

警方表示，69歲魏姓女子1月11日上午7時許騎乘自行車，沿西寧南路北往南方向行駛，逆向行駛後導致對向騎乘機車的71歲陳姓男子閃避不及，雙方發生碰撞，魏女未受傷，陳男顱內出血、全身受擦挫傷，送醫後不治。

另，60歲江姓男子1月20日晚上6時許騎乘自行車行經貴陽疏散門處，沿西往東方向穿越提外便道時，因違規行駛在人行道上，不慎與騎乘機車的44歲史姓男子碰撞，導致江男受擦挫傷，送醫後無大礙，史男則是顱內出血，四肢擦挫傷，送醫後不治。

轄區萬華分局警方指出，萬華區中老年人多，且多習慣步行或騎乘自行車外出，為防制類似案件發生，近日特別加強走訪雙和市場、青年公園及老人服務中心、老人共餐處所等，發放LED警示燈及反光貼紙等物，宣導民眾清晨、夜間騎乘自行車務必提高能見度。

同時強調，自行車屬慢車，除部分設置行人及自行車專用標誌的人行道外，皆應在自行車專用道行駛，一般道路也應靠右順序行駛，務必遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示。

警方為防制類似案件發生，近日特別加強對單車族的交通安全宣導。圖／警方提供
警方為防制類似案件發生，近日特別加強對單車族的交通安全宣導。圖／警方提供
警方為防制類似案件發生，近日特別加強對單車族的交通安全宣導。圖／警方提供
警方為防制類似案件發生，近日特別加強對單車族的交通安全宣導。圖／警方提供

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