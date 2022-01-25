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失聯移工行搶落單婦 警籲年節採購注意隨身財物

中央社 / 雲林縣25日電

雲林縣1名婦人日前到市場購物，皮夾夾在腋下，遭失聯移工斐姓男子伺機搶奪，警方循線逮人，檢方以有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准；年節將屆，警方籲採購時注意隨身財物。

雲林縣虎尾警分局副分局長李志文今天接受媒體聯訪時表示，8旬婦人日前獨自到傳統市場購買民生物品，雙手拎著重物，皮夾夾在腋下，徒步走路返家，卻不知斐男在旁觀察已久，尋找下手對象。

李志文指出，婦人未注意到尾隨在後的斐男，行經狹小、無人的巷弄時，斐男趁機搶奪皮夾，並變更多種交通工具，增加警方追查難度。

警方循線在一處平房逮捕斐男，全案依搶奪罪移送法辦；檢方認為，斐男在台居無地所且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

年節將屆，虎尾警分局呼籲民眾上街採買時應注意隨身財物，避免錢財外露遭扒手盯上，返家時盡量結伴同行，避免行走在陰暗巷弄，隨時注意身邊有無可疑人跟蹤，以防範竊盜、搶奪及強盜案件發生。

雲林 移工 搶劫

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