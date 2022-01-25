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影／年關到賭風起！警破天九賭場逮31人 賭客最小才17歲
新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋，查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲，警方查扣賭金近30萬元，警詢後將現場負責人高男及負責清注的陳男依賭罪嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
新北市刑大偵二隊日前獲報，蘆洲區九芎街一處老舊公寓一樓後方搭建鐵皮屋，近日每到深夜就有不明人士進出，引起附近居民擔憂，派員暗中查訪，發現鐵皮屋內暗藏賭博場所，向新北地院聲請搜索票，24日凌晨0時許前往攻堅，當場破獲由高姓男子（38歲）經營的天九牌職業大賭場，連同高男及賭客共查獲31人，查扣抽頭金9萬餘元、賭資18萬餘元、賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳單、監視器等證物。
據了解，高男以經營賭場為業，雇請40歲陳姓男子負責清注，想趁著年前民眾荷包滿滿，無視於二級警戒防疫期，竟四處Call客聚賭，準備狠賺一筆，且為了讓賭客放心，現場備有口罩等防疫物資，經營不到三天即遭新北警方當場查獲。
警方查緝過程中，發現有賭客未配戴口罩，無視近期疫情延燒染疫風險，依規定報請主管機關依法裁罰，且令警方驚訝的是，查獲的31名賭客中，最年長者為63歲、最年輕的竟然只有17歲，同桌開賭年齡竟相差46歲，以違反社會秩序維護法依法裁罰。
新北市刑大表示，職業賭場除易使民眾沉溺傾家蕩產外，也容易衍生幫派、毒品與暴力案件的發生，警方將深入追查幕後主持人及金主，並溝查是否有黑道幫派介入，警方強調，該處鐵皮屋違建將結合第三方警政杜絕社會治安毒瘤，有效淨化治安。
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