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影／年關到賭風起！警破天九賭場逮31人 賭客最小才17歲

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋，查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲，警方查扣賭金近30萬元，警詢後將現場負責人高男及負責清注的陳男依賭罪嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

新北市刑大偵二隊日前獲報，蘆洲區九芎街一處老舊公寓一樓後方搭建鐵皮屋，近日每到深夜就有不明人士進出，引起附近居民擔憂，派員暗中查訪，發現鐵皮屋內暗藏賭博場所，向新北地院聲請搜索票，24日凌晨0時許前往攻堅，當場破獲由高姓男子（38歲）經營的天九牌職業大賭場，連同高男及賭客共查獲31人，查扣抽頭金9萬餘元、賭資18萬餘元、賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳單、監視器等證物。

據了解，高男以經營賭場為業，雇請40歲陳姓男子負責清注，想趁著年前民眾荷包滿滿，無視於二級警戒防疫期，竟四處Call客聚賭，準備狠賺一筆，且為了讓賭客放心，現場備有口罩等防疫物資，經營不到三天即遭新北警方當場查獲。

警方查緝過程中，發現有賭客未配戴口罩，無視近期疫情延燒染疫風險，依規定報請主管機關依法裁罰，且令警方驚訝的是，查獲的31名賭客中，最年長者為63歲、最年輕的竟然只有17歲，同桌開賭年齡竟相差46歲，以違反社會秩序維護法依法裁罰。

新北市刑大表示，職業賭場除易使民眾沉溺傾家蕩產外，也容易衍生幫派、毒品與暴力案件的發生，警方將深入追查幕後主持人及金主，並溝查是否有黑道幫派介入，警方強調，該處鐵皮屋違建將結合第三方警政杜絕社會治安毒瘤，有效淨化治安。

新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天獲報在蘆洲區一處民宅後方鐵皮屋查獲由高姓男子主持的天九牌職業賭場，共逮31人，最年輕的賭客才僅17歲。記者王長鼎／翻攝

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