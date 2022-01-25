台東弱勢2歲幼童被巴士撞死 哥哥目睹哀嚎呼救
台東毛姓司機今天上午10時許，駕某兒童之家巴士行經吉林路一段181巷內，不明原因撞上2歲張姓幼童，幼童當場失去呼吸心跳，救護員到場後確定明顯死亡、未送醫，駕駛酒測值為0，事故原因警方調查中。
縣府社會處表示，死者家庭經濟身份若屬中低收入戶，可提供微型保險及喪葬補助，另將請社工關懷家庭成員。
據了解，今天上午10時許張姓幼童和兄長在租屋家門前庭院遊戲，不明原因離開庭院，交通巴士剛好經過該巷子發生意外。
鄰居表示，當時只聽到幼童兄長站院門口大聲哭喊，出門查看才發現幼童已倒地、大巴士停車在前方，幼童母親衝出看見也嚇壞了、不知所措，眾人趕快協助報警、叫救護車。
毛姓司機表示，當時駕車到吉林一街，協助兒童之家外國志工幫忙搬東西，進入巷內速度很慢，突然就聽到撞擊聲，下車一看小朋友已經躺在地上。
家屬發現幼兒車禍死亡、痛哭失聲，不斷地喊著小朋友，怒罵駕駛為什麼開這麼快；救護車到場後，檢視幼童無生命徵象、明顯死亡未送醫。
富豐里長莊慶龍表張姓幼童一家人在這個社區租屋，父親打零工、母親幫忙賣早餐，扶養4個小孩，家中經濟相當弱勢，將幫忙聯絡市公所及縣府社會處，申請急難救助及喪葬補助。
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