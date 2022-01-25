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臉書高調開賭局揪牌咖 頂樓加蓋成賭場月入10萬警抄掉
台中市林姓男子從去年10月開始，在南區的大樓頂樓加蓋經營麻將賭場，還高調在臉書發文「誠徵牌咖」，第三警分局監控期間，林不定時會開賭局，多是在深夜時段，每次都有十多名賭客參與，場地加抽頭費用，林月收入高達10萬，警方19日持搜索票抓人，帶回林等涉案13人，查扣賭具、賭資等贓證物，全案依賭博罪送辦，檢方訊後請回。
台中市第三警分局在去年9月間接獲情資，林姓男子（30歲）涉嫌在南區仁義街大樓頂樓加蓋，經營麻將賭場，還高調在臉書徵牌咖，貼文標榜「場地好停車」、「備有飲料餐點消夜」、「誠徵固定長期早晚好牌咖」等，因林多在深夜時段經營，常有十多名陌生賭客出入附近，引發鄰居側目。
警方經多月蒐證後，19日持搜索票前往抓人，因林經營的賭場屬於舊集合式社區大樓頂樓加蓋，賭客搭乘電梯往頂樓後，還需以徒步方式上樓，辦案人員是趁賭客魚貫進入時，攻堅抓人，查獲林與許姓成員及賭客11人，查扣賭具、賭資8萬餘元。
據查，林姓男子與成員向每名賭客收取一百至兩百元的場地費，另外賭客若有贏錢，林還可抽1至2％的「抽頭金」，林每月可收入10萬左右，全案警詢後依賭博罪移送，因林等涉案人都承認涉案，檢方訊問後請回。
第三警分局呼籲，法律是沒有假期的，年節將屆，為維護社會秩序及民眾生命財產的安全，警方依加強重要節日安全維護工作，將持續對於不法分子及案件加強查緝，絕不容許宵小分子趁機作亂，提醒民眾財不露白，危險不來。
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