怪男高捷出口拉扯9歲女童 嚇壞祖孫3人後逃離現場

高雄陳姓祖母、16歲及9歲的孫女等3人，今上午9時許在捷運後驛站2號出口休息，突然一名男子出現在3人眼前，當著祖母及姊姊面前拉扯9歲女童，後來路人見狀出聲制止該名男子，轄區三民一分局十全路派出所獲報後到場，但該名男子已經逃離現場，目前陳姓祖母已在家人陪同下到派出所報案，警方正根據監視器及目擊者證詞，鎖定特定對象偵辦中。

陳姓祖母今上午是兩名孫女上安親班，從仁武區搭乘捷運到後驛站，步出站外時3人在捷運站出口休息，突然該名男子伸手拉扯9歲孫女，3人被該名男子突如其來舉動嚇傻，後來有路人見狀大喊「你在幹嘛！」這名行徑詭異的男子才放手逃離現場。