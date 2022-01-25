假詢價真偷竊 高雄女帶不夠錢竟竊走1600元烏魚子

高雄65歲龔姓女子日前騎車到楠梓公有市場採買，刻意詢問魚攤老闆「蝦米多少錢？」再趁店家整理攤位不注意，徒手偷走兩片價值約1600元的烏魚子，便佯裝沒事離開；事後店家發現遭竊報警，警方通知龔女到案，警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓分局楠梓派出所於1月20日，接獲楠梓公有市場一名魚販報案稱，攤位上兩片價值約1600元的烏魚子遭竊；因當天顧客不多，對當天騎機車到他攤位上的龔女留有印象，認為她就是竊嫌。

該名魚販回顧，龔女到攤位上時，只問「蝦米多少錢？」，後來什麼都沒有買就離去。警方獲報後，於23日通知龔女到案說明，她也坦承犯案，並表示，當時因身上現金不夠，才會出手行竊。