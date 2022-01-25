砂石車超載上國道 不慎自撞護欄導致5車追撞

國道3號田寮路段，昨天中午一輛超載27.14噸聯結車行經373公里處時，疑變換車道不慎自撞護欄波及前方5輛轎車，引發連環追撞事故，所幸，皆無釀成傷亡；據了解，駕駛皆無飲酒，整起事故原因仍待警方釐清，關於超載部分，警方也依法開罰。

這起事故，發生於昨天中午12時7分許，一輛聯結車因超載，行經國道3號田寮路段北向373公里處時，疑不當變換車倒導致追撞事故發生。

初步研判，這起連環追撞事故，先是王男駕駛的聯結車，由中線車道駛入內側車道，撞擊內側護欄後，分別追撞內側車道44歲黃男、46歲呂男、53歲朱男駕駛的轎車。

過程中，因朱男輛遭追撞，車體被往前推，又波及到前方47歲梁男駕駛的轎車。警方調查，王男駕駛的聯結車載運砂石核重35噸，總重62.14噸，超載27.14噸，事後依法開罰。

經查這起事故，包含肇事的王男在內，共5名駕駛，皆無飲酒，道路也於中午12時40分排除，並恢復通車。