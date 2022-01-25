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砂石車超載上國道 不慎自撞護欄導致5車追撞
國道3號田寮路段，昨天中午一輛超載27.14噸聯結車行經373公里處時，疑變換車道不慎自撞護欄波及前方5輛轎車，引發連環追撞事故，所幸，皆無釀成傷亡；據了解，駕駛皆無飲酒，整起事故原因仍待警方釐清，關於超載部分，警方也依法開罰。
這起事故，發生於昨天中午12時7分許，一輛聯結車因超載，行經國道3號田寮路段北向373公里處時，疑不當變換車倒導致追撞事故發生。
初步研判，這起連環追撞事故，先是王男駕駛的聯結車，由中線車道駛入內側車道，撞擊內側護欄後，分別追撞內側車道44歲黃男、46歲呂男、53歲朱男駕駛的轎車。
過程中，因朱男輛遭追撞，車體被往前推，又波及到前方47歲梁男駕駛的轎車。警方調查，王男駕駛的聯結車載運砂石核重35噸，總重62.14噸，超載27.14噸，事後依法開罰。
經查這起事故，包含肇事的王男在內，共5名駕駛，皆無飲酒，道路也於中午12時40分排除，並恢復通車。
另事故當時，距事故位置前1公里，警方另攔查一輛由27歲蔡男駕駛的違規超載的砂石車，該車未依規定進入地磅、沿途滲漏泥水及超載等違規行，將車攔查開罰；對此，警方也澄清，攔查違規砂石車皆依照正常程序施放警鳴器，並於這起事故無關。
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