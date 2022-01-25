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中警創「事故快打」解回堵 空拍機、大重機、粉筆出動
因應農曆春節的11天連假，台中市第四警分局預期轄內的重要景點、交通要道會有車多壅塞情形，若再發生車禍，恐增加民眾通行的時間，引發民怨，四分局規劃多項措施，組成「交通事故處理快打」程序，以空拍機、路口監視器掌握車流，接著要求巡邏警員隨身攜帶粉筆，配合車禍拍照，以利車禍攝影、測繪前置作業，最後派出大型重機協處，解決回堵。
台中市第四警分局交通組表示，今年農曆春節年假有11天，轄內採辦年貨、旅遊的民眾、車潮定會明顯增加，轄區內有國道一號南屯交流道、台74線快速道路五權西路交流道、好市多、IKEA、文心秀泰影城、台中市魚市場、花市等大型賣場，平日時就容易有擁塞的狀況，遇到農曆春節，塞車狀況必定加劇。
第四分局交通局警務員楊錫洲說，分局為了快速解決塞車，讓民眾快速在春節期間通行，首創「交通事故快打」處理程序，希望能有效解決春節時的交通路況，首先，分局會加派警力在各個易回堵路口，另外利用高科技CCTV路口監視器電視牆全時監控、搭配空拍機掌握轄區車流狀況，接著要求警用大重機在鄰近台74線五權西路匝道的朝港城停車場駐點，若有回堵，可迅速前往協處。
楊錫洲說，過去交通事故發生時，派出所警員獲報到場時，也都只是先指揮交通，但這次是要求騎乘大重機與派出所的同仁，都隨身攜帶粉筆，車禍發生後，先協助車禍現場的位置標示、拍照，以利將現場初步排除，在路旁等候交通分隊警員到場製作筆錄，讓派出所警員先將「前置作業」做好，有效降低車禍排除時間。
第四警分局呼籲，有鑑於Omicron疫情持續升溫，轄內頗具盛名萬和宮及文昌公廟，民眾前往祈福參拜時，務必全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離，配合廟方與警方實施人車分流管制與疏導。
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