快訊

三中案唯一有罪！蔡正元出庭 「力求清白比生命重要」

藍綠施壓華視換高層 政治力介入公廣集團？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逢蜜棗產季 高雄仁武警出動護棗守護農民心血

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大社區蜜棗為當地重要農產，去年受豪雨影響，產期延後，產量減少，又今年又逢物價上漲，連帶影響蜜棗價格；近日逢蜜棗產季，為防農民心血遭竊或被破壞，警方特定規畫「護棗專案」，共同保護大社珍寶。

年節將近，又逢蜜棗產季，大社牛奶蜜棗價格上漲至每台斤150至200元不等，為防農民心血遭竊，仁武警分局針對轄內大社區大社路、嘉城路、和平路、保舍甲路等蜜棗種植區域，特別結合偵查隊、警備隊及大社分駐所規畫護棗勤務。

警方指出，護棗勤務以巡邏兼守望勤務，不定時、不定點、不間斷巡邏來護棗，此外為防警力不足，另結合轄內義警、民防、守望相助隊等民力，協力執行護蜜棗勤務。

警方表示，護棗主要是透過提高見警率，遏止竊案及相關不法情事發生，能與農民能在採收階段時，共同保護大社珍寶。

近日逢蜜棗產季，為防農民心血遭竊或被破壞，警方特定規畫「護棗專案」，共同保護大社珍寶。圖／警方提供
近日逢蜜棗產季，為防農民心血遭竊或被破壞，警方特定規畫「護棗專案」，共同保護大社珍寶。圖／警方提供
近日逢蜜棗產季，為防農民心血遭竊或被破壞，警方特定規畫「護棗專案」，共同保護大社珍寶。圖／警方提供
近日逢蜜棗產季，為防農民心血遭竊或被破壞，警方特定規畫「護棗專案」，共同保護大社珍寶。圖／警方提供

農民 豪雨

延伸閱讀

屏東蓮霧王與蜜棗王出爐 揭一優質關鍵

屏東蜜棗蓮霧低溫宅配爆量 周春米協調郵局出車運送

高雄蜜棗有望銷韓國 市府、業者、農友三方簽備忘錄

嘉義／年節受歡迎伴手禮 竹崎鄉蜜棗吃起來香甜青脆

相關新聞

79歲老婦騎三輪車買菜被車撞死 肇事駕駛逃逸

今天上午6點多彰化鹿港鎮彰鹿路五段發生一起死亡車禍，一名79歲莊姓老婦人騎三輪車要去路邊攤車買菜，橫越東崎一巷與彰鹿路口...

影／台東某兒童之家交通巴士駛入巷內 撞死2歲幼童

台東市毛姓司機今天上午10點多駕某兒童之家交通巴士，行經吉林路一段181巷內，不明原因撞上1名2歲幼童，幼童當場失去呼吸...

砂石車超載上國道 不慎自撞護欄導致5車追撞

國道3號田寮路段，昨天中午一輛超載27.14噸聯結車行經373公里處時，疑變換車道不慎自撞護欄波及前方5輛轎車，引發連環...

中警創「事故快打」解回堵 空拍機、大重機、粉筆出動

因應農曆春節的11天連假，台中市第四警分局預期轄內的重要景點、交通要道會有車多壅塞情形，若再發生車禍，恐增加民眾通行的時...

逢蜜棗產季 高雄仁武警出動護棗守護農民心血

高雄大社區蜜棗為當地重要農產，去年受豪雨影響，產期延後，產量減少，又今年又逢物價上漲，連帶影響蜜棗價格；近日逢蜜棗產季，...

樹林警臉書宣導反詐騙 加入外語讓移工免受騙

小心詐騙！今年一月1名越南籍段姓移工，誤信臉書社團「轉換台灣」透過地下管道匯款方式，可免去手續費，既以「代碼繳費」將錢「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。