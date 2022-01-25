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逢蜜棗產季 高雄仁武警出動護棗守護農民心血
高雄大社區蜜棗為當地重要農產，去年受豪雨影響，產期延後，產量減少，又今年又逢物價上漲，連帶影響蜜棗價格；近日逢蜜棗產季，為防農民心血遭竊或被破壞，警方特定規畫「護棗專案」，共同保護大社珍寶。
年節將近，又逢蜜棗產季，大社牛奶蜜棗價格上漲至每台斤150至200元不等，為防農民心血遭竊，仁武警分局針對轄內大社區大社路、嘉城路、和平路、保舍甲路等蜜棗種植區域，特別結合偵查隊、警備隊及大社分駐所規畫護棗勤務。
警方指出，護棗勤務以巡邏兼守望勤務，不定時、不定點、不間斷巡邏來護棗，此外為防警力不足，另結合轄內義警、民防、守望相助隊等民力，協力執行護蜜棗勤務。
警方表示，護棗主要是透過提高見警率，遏止竊案及相關不法情事發生，能與農民能在採收階段時，共同保護大社珍寶。
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