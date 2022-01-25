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樹林警臉書宣導反詐騙 加入外語讓移工免受騙

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

樹林警分局派員到轄內工廠，向外籍移工進行反詐騙宣導。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局派員到轄內工廠，向外籍移工進行反詐騙宣導。記者曾伯愷／翻攝
小心詐騙！今年一月1名越南籍段姓移工，誤信臉書社團「轉換台灣」透過地下管道匯款方式，可免去手續費，既以「代碼繳費」將錢「匯出」，慘被騙9萬元台幣。為此，樹林警方將反詐騙文宣，翻譯成越南、印尼文，貼於臉書《樹林分局民話語》希望外籍移工免再受騙。

經查證，越南籍34歲段姓移工，5年前以工作簽證來台，於樹林某工業區內擔任作業員工作。今年1月中旬，段男因疫情關係無法返鄉過年，急欲將9萬元積蓄匯給家人。為節省手續費，他誤信臉書社團「轉換台灣」透過地下管道匯款，既可免去匯款手續費。

段男隨即依照網友指示，到工作場所附近一家便利超商，隨以「代碼繳費」方式繳出9萬元台幣，殊不知段男已落入詐騙陷阱。多日後，段男電詢在越南的親人，卻都沒有收到所「匯」9萬台幣，這才驚覺自己被騙，趕緊向轄區警報案。

為此，樹林警分局日前派員前往轄內各工廠，向外籍移工進行犯罪預防宣導，除提醒在場外籍移工，匯錢務必透過正當管道匯款，切勿聽信網路來路不明廣告以免受騙外。為讓外籍移工知悉新興詐騙伎倆，也將反詐騙宣傳文宣，翻譯成越南、印尼文，並貼於臉書「樹林分局民話語」希望外籍移工免再受騙。

樹林警分局將反詐騙宣導文，翻譯成越南文及印尼文。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局將反詐騙宣導文，翻譯成越南文及印尼文。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局將反詐騙宣導文。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局將反詐騙宣導文。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局將反詐騙宣導文，翻譯成越南文及印尼文。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局將反詐騙宣導文，翻譯成越南文及印尼文。記者曾伯愷／翻攝

移工 詐騙

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