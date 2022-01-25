影／年節護鈔 警拍「狀況劇」演乎你看卡安心

年關到，民眾現金進出頻繁，為讓外界更清楚警方便民服務，台南市新營警分局自編自導自演拍攝完成短片，以輕鬆詼諧手法，宣導警方護鈔、現金保管等便民服務，強調春節治安不打烊。

影片中田庄阿伯扛著鋤頭來到派出所，因年節期間金融機構不營業，要把剛收到的田租寄放在派出所，派出所提供的「代保管服務」，讓民眾可以安心寄放大筆現金，不再擔心現金放在家中成為宵小覬覦。

另外，當民眾舉家外出時，派出所也提供加強巡邏服務，只要到派出所填寫資料申請，員警就會在民眾住家附近選擇適當位置，設置臨時巡邏箱，加強居家附近巡邏。

新營警分局長斯儀仙表示，年節將至，新營警方除辦理金融機構防搶演練，也拍攝詼諧的短片，宣導年節期間派出所提供的「護鈔」、「現金代保管」及「民眾舉家外出住居安全維護」等服務。