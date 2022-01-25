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子女相繼車禍…單親爸女兒昏迷 后里泰安警與善心人捐助

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

春節已近，台中市后里一名單親男子，兒子與女兒相繼發生車禍，女兒仍在醫院昏迷中，台中市大甲警分局泰安派出所找地方善心人士募資後，昨天送到單親父親家中，另外也送紅包和物資給40戶弱勢家庭獨居老人，讓他們可過個好年。

大甲分局泰安派出所員警平日利用家戶訪查時間，深入社區，發現獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，有許多需幫助弱勢家庭；其中一戶住后里區公館里廖姓男子，單親扶養1子1女，兒子日前發生車禍仍未痊癒，女兒後來也發生車禍，至今仍昏迷不醒在醫院醫治中，公館里長馮詠淮及勤區警員薛凱全發現廖男需幫助。

適逢農曆春節前，后里區公館里長馮詠淮及泰安派出所長張智賢協請后里區公館里社區發展協會、公館慈濟宮等單位，結合轄區內公司行號及熱心公益個人共募32萬元，辦理「歲末天寒，人間有情，寒冬送暖」活動，由公館里長馮詠淮、泰安所副所長施基鴻、后里區公館里社區發展協會理事長王美卿和公館慈濟宮主任委員李英輝等人，發送紅包及民生物資，關懷弱勢家庭40戶，讓他們可以過一個溫暖的年節。

大甲分局長吳燕山表示，台灣社會已邁入老年化，獨居老人及弱勢家庭亟需社會關懷，希望員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居老人，讓他們可以感受節日的熱鬧及社會的溫暖。

台中市大甲警分局泰安派出所與地方善心人士合辦寒冬送暖，捐助轄區弱勢家庭和獨居老人。圖／警方提供
台中市大甲警分局泰安派出所與地方善心人士合辦寒冬送暖，捐助轄區弱勢家庭和獨居老人。圖／警方提供
台中市大甲警分局泰安派出所與地方善心人士合辦寒冬送暖，捐助轄區弱勢家庭和獨居老人。圖／警方提供
台中市大甲警分局泰安派出所與地方善心人士合辦寒冬送暖，捐助轄區弱勢家庭和獨居老人。圖／警方提供

獨居老人 弱勢家庭 后里

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