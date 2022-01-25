快訊

我讀故我在 過去一年我們讀了什麼？

Omicron導致南韓確診激增！25日新增8571例破紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漁船靠梧棲漁港船員不慎落海 海巡拋救生圈救命

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一艘漁船昨天停靠台中梧棲安檢碼頭接受安檢時，一名船員不慎落海，海巡人員立刻拋擲救生圈，再將他拉上岸，送醫治療救回一命。

海巡署表示，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所安檢人員，昨天發現進港梧棲港籍漁船，作業結束泊靠梧棲港安檢碼頭，船上1名本國籍阮姓船員下船進行申報進港時不慎失足落海，安檢人員林進益等3人發現後，立即拋擲救生圈並下水救援，將落海船員救援上岸，船員意識清楚，右腿有些輕微挫傷，再將船員交由台中港務消防隊防風林分隊救護車，載到梧棲童綜合醫院檢查治療。

第三岸巡隊呼籲，海巡署配合向海致敬政策，鼓勵民眾親海親水活動，仍須注意親水安全，若在岸際及港區發現有危難或救生救難等案件，可立即撥打海巡118服務專線，海巡人員將第一時間投入執行救援。

台中梧棲漁港昨天漁船靠碼頭，一名船員不慎落海，海巡人員救援。圖／海巡署提供
台中梧棲漁港昨天漁船靠碼頭，一名船員不慎落海，海巡人員救援。圖／海巡署提供
台中梧棲漁港昨天漁船靠碼頭，一名船員不慎落海，海巡人員救援。圖／海巡署提供
台中梧棲漁港昨天漁船靠碼頭，一名船員不慎落海，海巡人員救援。圖／海巡署提供

海巡署 安檢 梧棲

延伸閱讀

無人機演練水域救人 側風太強..反遭垂掛救生圈擊落

保育類「糙齒海豚」擱淺北門王爺港沙灘 海巡人員搶救

漁船涉走私逾千公斤K毒 澎湖上岸前海巡查緝隊攔截成功

東石濱海大橋工程落海工人頭七 屍體卡蚵架

相關新聞

79歲老婦騎三輪車買菜被車撞死 肇事駕駛逃逸

今天上午6點多彰化鹿港鎮彰鹿路五段發生一起死亡車禍，一名79歲莊姓老婦人騎三輪車要去路邊攤車買菜，橫越東崎一巷與彰鹿路口...

路不熟換人開車 他酒駕自撞亡

余姓男子開計程車載王姓友人，前天深夜疑半途路不熟換手駕駛，行經台中市大雅區時計程車在濃霧中自撞社區牌樓水泥柱，再撞路旁四...

天九牌賭場藏身傳統市場 羅東警年關前緝賭逮13人

年節將至，宜蘭羅東警方接獲情資，有人在傳統市場聚賭，成立專案小組偵辦。警方昨天見時機成熟，持法院核准搜索票，出動優勢警力...

影／年節護鈔 警拍「狀況劇」演乎你看卡安心

年關到，民眾現金進出頻繁，為讓外界更清楚警方便民服務，台南市新營警分局自編自導自演拍攝完成短片，以輕鬆詼諧手法，宣導警方...

子女相繼車禍…單親爸女兒昏迷 后里泰安警與善心人捐助

春節已近，台中市后里一名單親男子，兒子與女兒相繼發生車禍，女兒仍在醫院昏迷中，台中市大甲警分局泰安派出所找地方善心人士募...

影／漁船靠梧棲漁港船員不慎落海 海巡拋救生圈救命

一艘漁船昨天停靠台中梧棲港安檢碼頭接受安檢時，一名船員不慎落海，海巡人員立刻拋擲救生圈，再將他拉上岸，送醫治療救回一命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。