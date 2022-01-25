影／漁船靠梧棲漁港船員不慎落海 海巡拋救生圈救命

一艘漁船昨天停靠台中梧棲港安檢碼頭接受安檢時，一名船員不慎落海，海巡人員立刻拋擲救生圈，再將他拉上岸，送醫治療救回一命。

海巡署表示，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所安檢人員，昨天發現進港梧棲港籍漁船，作業結束泊靠梧棲港安檢碼頭，船上1名本國籍阮姓船員下船進行申報進港時不慎失足落海，安檢人員林進益等3人發現後，立即拋擲救生圈並下水救援，將落海船員救援上岸，船員意識清楚，右腿有些輕微挫傷，再將船員交由台中港務消防隊防風林分隊救護車，載到梧棲童綜合醫院檢查治療。