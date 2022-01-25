聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／漁船靠梧棲漁港船員不慎落海 海巡拋救生圈救命
一艘漁船昨天停靠台中梧棲港安檢碼頭接受安檢時，一名船員不慎落海，海巡人員立刻拋擲救生圈，再將他拉上岸，送醫治療救回一命。
海巡署表示，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所安檢人員，昨天發現進港梧棲港籍漁船，作業結束泊靠梧棲港安檢碼頭，船上1名本國籍阮姓船員下船進行申報進港時不慎失足落海，安檢人員林進益等3人發現後，立即拋擲救生圈並下水救援，將落海船員救援上岸，船員意識清楚，右腿有些輕微挫傷，再將船員交由台中港務消防隊防風林分隊救護車，載到梧棲童綜合醫院檢查治療。
第三岸巡隊呼籲，海巡署配合向海致敬政策，鼓勵民眾親海親水活動，仍須注意親水安全，若在岸際及港區發現有危難或救生救難等案件，可立即撥打海巡118服務專線，海巡人員將第一時間投入執行救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言