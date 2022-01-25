春安開跑！ 侯友宜：疫情期間警察扮演重要角色

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

春節9天連假即將到來，警政署宣布即刻起展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，新北市長侯友宜昨晚前往蘆洲分局等單位慰問，坦言警察很辛苦，24小時要保護人民，感謝他們付出；針對近期疫情再起，他表示警察可以扮演好重要的關鍵角色，讓疫情趨於穩定。

為了讓民眾安心返鄉並歡度春節，警政署規劃從24日晚上10時至2月7日晚上24時，施行「加強重點節日安全維護工作」。新北市警局表示，往年所稱的「春安工作」，自2017年起已正名為「加強重要節日安全維護工作」，名稱雖變，但警察維護治安與服務民眾的心不變。

針對國內疫情再起，侯友宜說目前新北市疫情穩定，但話鋒一轉，表示北邊有台北市、南邊有桃園市，新北市在中間，人多幅員又廣，強調「新的一年防疫一定優先」。

侯友宜表示，警察在去年疫情嚴峻時，扮演了重要的關鍵角色，幫衛生局擴大精準疫調，讓疫情穩定；肯定新北市府團隊，也感謝新北市員警在警局長黃宗仁的帶領下，不分你我，讓市民過好年。

新北市警局說，「加強重點節日安全維護工作」會以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，做好治安、交通工作；也補充說，春節期間警方有提供「免費護鈔服務」，民眾若有需求，可向各地派出所或請金融機構申請協助。

若春節期間出遠門，新北市警方也有「舉家外出住居安全服務」，民眾可撥打110或親至當地派出所申請協助，警方將於住居附近適當位置設置臨時巡邏箱，維護民眾居住安全。

「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜期望全民共同防疫，讓社會回歸常態，並祝福市民們「平安祥虎」（台語平安尚好）。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜期望全民共同防疫，讓社會回歸常態，並祝福市民們「平安祥虎」（台語平安尚好）。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝
「加強重點節日安全維護工作」昨天開跑，新北市長侯友宜至蘆洲分局等單位慰問，致詞時感謝警察同仁的付出。記者翁至成／翻攝

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