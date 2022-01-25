加強重要節日安全維護開跑 陳宗彥：落實防疫阻斷病毒

農曆春節將至新冠肺炎疫情升溫，警政署加強重要節日安全維護工作今深夜開跑至2月7日24時，內政部次長、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，今晚與警政署長陳家欽、台北市警局長楊源明，至北市中山分局參加首日擴大臨檢勤前教育，慰勉警察同仁辛勞、發放新年紅包，陳宗彥強調，春節期間大家務必加強防疫，才能阻斷病毒。

內政部次長陳宗彥體恤警察同仁辛勞，今晚參加中山分局的擴大臨檢勤前教育，致贈團體獎勵金及協勤民力慰勞金。陳宗彥表示，感謝警察同仁在治安維護、防疫工作上盡心盡力，因有警察同仁投入工作，才能加快各項防疫活動，春節期間更不會停歇，讓國人安心過好年。他提醒國人，春節前後的餐敘，務必遵守酒後勿駕車，警方將加強路口攔查，維護交通安全。

新冠肺炎疫情升溫，陳宗彥強調，除了警方三大項工作，也拜托大家加強防疫，相關娛樂場所消費者是否全程戴口罩，是很大的疑問，請一定要宣導落實打疫苗才能進場，否則就要單一快篩。他呼籲，大家一定要落實，唯有落實才能阻斷病毒。

中山分局指出，加強重要節日安全維護工作起跑，從今22時至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大項為主軸。

中山分局去年度執行「安居緝毒專案」共破獲10處販毒集團，緝獲藥頭及藥腳17人、毒品102.3公克；「打詐斬手行動」比對過濾ATM提領車手影像及查獲現行犯犯嫌人數，查獲98人，並攔阻74位民眾被害款項，金額計2433萬餘元；「掃黑肅槍」緝獲1把制式槍枝、9把改造槍枝及2把空氣槍，查獲1名犯罪組織治平對象。

交通順暢工作則針對轄內易壅塞路段，分析違規停車、闖紅燈、違反標誌（線）行駛等前三大項交通違規，加以強化勤務。去年度共取締違規停車4萬2277件、闖紅燈7349件、違反標誌（線）行駛7008件。

中山分局指出，春節期間警方加強各金融機構巡守、鉅額提款護送服務，也提供舉家外出住居安全維護，治安及交通安全熱點設置機動派出所，協尋失蹤人口返家團圓。