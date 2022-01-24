春安維護工作開跑 新北副市長謝政達率隊慰問海山警消
警政署宣布，今天晚上10點起，展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，全國警察機關都動起來，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸服務民眾；負責督導新北市警局的新北市副市長謝政達，今晚親自前往海山分局慰勉，肯定員警辦案的努力，也談到目前防疫很重要，期許「警民齊力，同心防疫」。
謝政達今天偕同警察局副局長溫枝發、消防局副局長陳崇岳、社會局副局長許秀能等人，前往海山分局、九如里守望相助隊、新北市憲兵隊、消防第一大隊莒光分隊聯合慰問，發放春節慰問金3萬5000元，致詞感謝基層同仁的努力，並提前祝賀大家新年快樂。
謝政達肯定民間力量，他表示治安、交通及消防救護等單靠警消力量有限，很感謝各地協勤民力無怨付出，成為員警強而有力的後盾；關於近期疫情升溫，他表示絕不能掉以輕心，但也強調警察服務不打烊，警民齊力可以同心防疫，繼續堅守安全家園。
海山分局表示，即刻起至2月7日24時止，執行為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，將加強犯罪偵防、維持交通順暢等要點，同時會派員至各地宣導防制酒駕、防竊、防盜、防搶。
海山分局指出，除了警察，今年同樣動員義警、義消、義刑、警友、守望相助隊等單位，共同維護轄區治安，讓板橋民眾開心過年，請民眾放心。
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