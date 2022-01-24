與街頭藝人起爭執 西門町街友當街縱火洩憤嚇壞路人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

44歲李姓男子今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁，所幸無人受傷；據悉，李男因與一名吹口琴的街頭藝人起爭執，憤而縱火報復，李男旋即被警方逮捕帶回，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，李男平時無業，是時常在西門町商圈內四處遊蕩的街友，今晚與一名街頭藝人爭吵後，心生不滿，遂縱火引燃該藝人放置在牆邊的椅子，未料火勢還將牆面燒黑，所幸警消及時到場滅火，現場無人受傷。

目擊民眾上網發文表示，李男犯案後留在現場，坦承因爭吵而點火報復，該貼文引起不少網友關注，直呼「太扯！」還有網友透露，李男日前還在西門町商圈旁當街「大號」，是地方知名頭痛人物。

警方表示，經民眾報案，員警旋即將李男帶返偵詢，全案將依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦；另呼籲，民眾遇有糾紛、爭吵，應理性溝通，勿以暴力解決問題，若有不法，警方絕不寬貸。

李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝
李男今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁。記者李隆揆／翻攝

西門町 縱火

延伸閱讀

街友花蓮車站暴斃 移民署揪出18年假結婚案

李國輝縱火害9命 女房東亂隔間出租也吃上1年10月刑

北市21歲女入住旅社墜樓亡 街友母女檔天人永隔

母、弟求情…醫學系女兒縱火燒死父親 二審改判10年

相關新聞

影／他喝保力達B酒駕 迷路看路牌驚見警局嚇到自摔遭送辦

林姓工人昨天餐後喝一瓶保力達B，醉茫茫騎車返家，行經新北市警海山分局大門口，突然自摔倒地。他警詢時稱「看到警察局招牌嚇一...

女子風雨中徒步環島 警送裝滿熱水保溫瓶助圓夢

家住台中豐原的劉姓女子獨自一人徒步環島39天，今天經過烏日返家時，遇到下雨，但仍一人揹著大背包行走。烏日警分局三和派出所...

春安維護工作開跑 新北副市長謝政達率隊慰問海山警消

警政署宣布，今天晚上10點起，展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，全國警察機關都動起來，以「治安平穩、交通順暢...

與街頭藝人起爭執 西門町街友當街縱火洩憤嚇壞路人

44歲李姓男子今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁，所幸無人受傷；據悉，李男因與一...

影／侯友宜慰問春安工作團隊 強調防疫一定要做好

為期15天的「重點節日安全維護工作」，從今天起持續至2月7日，新北市長侯友宜、議長蔣根煌分別前往蘆洲、新莊地區慰問警察、...

輕度智障男打工反應慢遭老闆爆打 友人爆料斥惡劣

彰化縣一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，頭臉都被打腫，男子友人陪他報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。