與街頭藝人起爭執 西門町街友當街縱火洩憤嚇壞路人

44歲李姓男子今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁，所幸無人受傷；據悉，李男因與一名吹口琴的街頭藝人起爭執，憤而縱火報復，李男旋即被警方逮捕帶回，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，李男平時無業，是時常在西門町商圈內四處遊蕩的街友，今晚與一名街頭藝人爭吵後，心生不滿，遂縱火引燃該藝人放置在牆邊的椅子，未料火勢還將牆面燒黑，所幸警消及時到場滅火，現場無人受傷。

目擊民眾上網發文表示，李男犯案後留在現場，坦承因爭吵而點火報復，該貼文引起不少網友關注，直呼「太扯！」還有網友透露，李男日前還在西門町商圈旁當街「大號」，是地方知名頭痛人物。