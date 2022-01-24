影／侯友宜慰問春安工作團隊 強調防疫一定要做好

為期15天的「重點節日安全維護工作」，從今天起持續至2月7日，新北市長侯友宜、議長蔣根煌分別前往蘆洲、新莊地區慰問警察、消防、社區巡守隊，侯友宜特別強調，除了治安、交通、防災等各項工作，更要協助把疫情守住，讓民眾安心過好年。

侯友宜今晚首先到蘆洲警分局慰問警察和民防、義警、義交人員，他說近期雖然新北市的疫情相對穩定，但是別忽略新北夾在桃園和台北之間，不僅人口最多、幅員最廣，一定要把疫情控制好。