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影／侯友宜慰問春安工作團隊 強調防疫一定要做好

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

為期15天的「重點節日安全維護工作」，從今天起持續至2月7日，新北市長侯友宜、議長蔣根煌分別前往蘆洲、新莊地區慰問警察、消防、社區巡守隊，侯友宜特別強調，除了治安、交通、防災等各項工作，更要協助把疫情守住，讓民眾安心過好年。

侯友宜今晚首先到蘆洲警分局慰問警察和民防、義警、義交人員，他說近期雖然新北市的疫情相對穩定，但是別忽略新北夾在桃園和台北之間，不僅人口最多、幅員最廣，一定要把疫情控制好。

新的一年，防疫絕對是最大挑戰，尤其Omicron病毒肆虐，本土確診數不斷攀升，讓許多民眾感到不安，但新北市府團隊已做好萬全準備，將全力守護市民安全。侯市長稍後繼續前往消防隊、社區巡守隊，致贈加菜金與慰問品，新北議長蔣根煌則在新莊地區慰勞各協勤單位。

新北市長侯友宜（左）今晚到蘆洲警分局慰問春安工作團隊。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左）今晚到蘆洲警分局慰問春安工作團隊。記者林昭彰／攝影
新北市議長蔣根煌（左）至新莊警分局慰問。圖／警方提供
新北市議長蔣根煌（左）至新莊警分局慰問。圖／警方提供
新北市長侯友宜（中）今晚慰問消防隊。圖／警方提供
新北市長侯友宜（中）今晚慰問消防隊。圖／警方提供
新北市長侯友宜（右四）今晚到蘆洲警分局慰問。圖／警方提供
新北市長侯友宜（右四）今晚到蘆洲警分局慰問。圖／警方提供

侯友宜 疫情

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