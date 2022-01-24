聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／侯友宜慰問春安工作團隊 強調防疫一定要做好
為期15天的「重點節日安全維護工作」，從今天起持續至2月7日，新北市長侯友宜、議長蔣根煌分別前往蘆洲、新莊地區慰問警察、消防、社區巡守隊，侯友宜特別強調，除了治安、交通、防災等各項工作，更要協助把疫情守住，讓民眾安心過好年。
侯友宜今晚首先到蘆洲警分局慰問警察和民防、義警、義交人員，他說近期雖然新北市的疫情相對穩定，但是別忽略新北夾在桃園和台北之間，不僅人口最多、幅員最廣，一定要把疫情控制好。
新的一年，防疫絕對是最大挑戰，尤其Omicron病毒肆虐，本土確診數不斷攀升，讓許多民眾感到不安，但新北市府團隊已做好萬全準備，將全力守護市民安全。侯市長稍後繼續前往消防隊、社區巡守隊，致贈加菜金與慰問品，新北議長蔣根煌則在新莊地區慰勞各協勤單位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言